Valve’den heyecanlandıran oyun kolu hamlesi

Valve 2015 yılında Steam platformu için özel bir oyun kolu çıkartmıştı. Beklenen ilgiyi görmeyen bu oyun kolunun ardından şirket yeni aldığı bir patent ile heyecanlandırıyor. Alınan patent detaylarını Twitter hesabı üzerinden paylaşan Tyler McVicker, Valve’nin aldığı yeni patent ile birlikte tekrar oyun kolu alanına döneceğini söylüyor.

Shiftdelete'in haberine göre; Eski başarısızlıktan ders aldığı düşünülen Valve’nin bu oyun kolunda farklı bir tasarım benimseyeceği söyleniyor. Bu kapsamda değiştirilebilir bir tuş takımına sahip olacağı düşünülen oyun kolu oldukça havalı olacak gibi duruyor. Oyun kolu oyuncular için kişiselleştirilebilir özelliği ile oldukça dikkat çekebilir.

Farklı oyunlar farklı tuş kombinasyonlarını gerektirdiğini bilen Valve bu noktada yeni oyun konsolu için kolun tuşlarının değiştirilebilir olarak sunulacağını ortaya koyuyor. D-pad tuşu ve diğer bazı tuşların yerini değiştirmeyi içeren bu patent, birden fazla sökülebilir tuş kombinasyonunu içeriyor.

Ortaya çıkan patent ile birlikte bir de oyun kollarında hangi platformu ile oynandığının tespit edilmesiyle birlikte dörtlü tuş takımı ile uyumlu oyunlar önerilecek gibi duruyor.

Şu an için sızıntı şeklinde karşımıza çıkan Valve’nin yeni oyun kolu onaylanırsa, birçok kişinin heyecan ile almayı bekleyeceği bir oyun konsoluna dönüşebilir.