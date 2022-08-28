Valve, Steam Deck için beklenen müjdeyi verdi

Bu yılın başlarında duyurulan Valve’ın taşınabilir el konsolu Steam Deck, oyun dünyasında oldukça dikkat çekmeyi başardı. Valve konsol üretimlerini ikiye katladığını ve siparişlerin çok daha hızlı dağıtılacağını duyurduktan sonra, Steam Deck için planlarını büyütmüş gibi duruyor. Şirket, el konsolunun “çok nesilli” olacağını söyledi.

Valve, Steam’in topluluk kısmında yeni bir blog paylaştı. Steam Deck üretiminin ikiye katlanmasının ardından Japonya, Güney Kore, Tayvan ve Hong Kong’da dağıtıma çıktı. Bunun üzerine konsol kitapçığı hazırlayan Valve, Steam Deck’in çok nesilli olacağına dikkat çekti.

Valve ayrıca taşınabilir el konsolunun çok daha fazla şekilde kullanılabileceğine dikkat çekti. Kitapçıktaki açıklamada, “Steam topluluğundan, donanımımız için henüz düşünmediğimiz yeni kullanımlar hakkında bilgi edineceğiz” ifadelerine yer verdi.

Şirket, yeni konsolun detaylarına değinmemiş olsa da, çok nesilli olduğunu vurgulayarak Steam Deck 2’nin varlığına işaret etti. Ayrıca yeni Steam Deck’in “ilk sürümünden daha yetenekli ve kapsamlı” olacağının garantisini verdi.

Ayrıca bir süre önce Valve’ın geliştirme ekibi tarafından sosyal medyada yapılan paylaşım, Steam Deck’i bekleyenleri sevindirdi. Üretim kapasitesini genişlettiklerini belirten oyun devi, Steam Deck stok sayısının iki kattan fazla arttığını belirtti.

Deck el konsolu SteamOS isimli bir işletim sistemini çalıştırıyor ve şu anda 4500’ten fazla Steam oyununu sorunsuz destekliyor. Ayrıca şirket, 30 binden fazla oyunun ise çalıştırabileceğini, ancak tamamen optimize edilmediğini belirtti.

Kaynak: Shiftdelete