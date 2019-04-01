Valve kendi VR başlığı üzerinde çalışıyor!

Steam platformu, Half Life serisi, DOTA, CS, Portal ve daha bir çok oyunun yaratıcısı Valve, yeni bir VR başlığı üzerinde çalışıyor. Ars Technica tarafından tespit edilen bir web sitesi, firmanın yeni VR başlığı olan Valve Index ile ilgili bir görsel ve bir tanıtım tarihi içeriyor.

Sitedeki bilgilere göre sözü geçen tanıtım Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Görüntülere göre cihaz, en az dört adet geniş açılı kameraya sahip olacak. Bu da oyuncuların düşme tehlikesi yaşamadan dışarıyla bağlantılı bir şekilde oyun oynayacağı anlamına geliyor olabilir. Aynı özellikler “Oculus Quest” adı verilen VR başlığında da mevcuttu. Yine görsellerden görüldüğü kadarıyla cihaz, IPD ayar sürgüsüne de sahip olacak. Böylece gözünüzün konumuna göre gerekli ayarları yapabileceksiniz. Bu özellik neredeyse tüm VR’larda mevcut olsa da örneğin Oculus Rift S bu özelliğe sahip değildi.

Daha önce yayınlanan uploadVR raporuna göre Valve, kasım ayından beri bu yeni cihaz üzerinde çalışıyor. Yine uploadVR raporuna göre söz konusu VR başlığı, 135 derecelik geniş görüş alanına sahip olacak.

Özellikleri ne olursa olsun, sitede görüldüğü kadarıyla cihaz Mayıs ayında duyurulacak. Bilindiği üzere Steam, VR konusunda bir süredir HTC ile ortak çalışıyor. Steam’den VR başlığına uygun bir oyun almak istediğinizde bunun için HTC’nin Vive adlı cihazı öneriliyor. Şirketin yeni başlığının duyurulması ile birlikte HTC – Valve işbirliği devam edecek mi, bitecek mi bu ise bilinmezliğini koruyor.

Cihazın çıkış tarihi, satış fiyatı, ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil. (ShiftDelete)