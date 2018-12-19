Valve, 10 Yıl Rozeti’ni kış güncellemesiyle beraber oyuna ekledi

Kışın gelmesiyle beraber oyunlarda kışa özel kampanyalara, etkinliklere ve güncellemelere başladı. Kış güncellemesi yapacak olan bir diğer oyun firması da Valve. Ancak firma kışa yönelik güncellemesinin yanı sıra eski oyuncularına da bir sürpriz yaptı.

Dün geceki güncellemeyle beraber en az 10 yıldır herhangi bir Counter-Strike oyununa sahip olan ve oyunu Steam hesabında en az bir kere oynamış oyunculara özel bir rozet oyuna eklendi. Oyuncular bu rozetlerini profillerinde sergileyebilecekler. Ancak bu rozeti alabilmeniz için Steam hesabınızda herhangi bir yasaklama ve sorun olmaması gerekiyor.

Yeni rozetin yanı sıra Valve oyuna kar topu savaşını da ekledi. Oyuncular Tehlikeli Bölge, Yoldaş ve Rekabetçi dışında herhangi bir modda birbirleriyle kar topu savaşı yapabilecekler. Tavuklarda da değişiklik yapan Valve, eskiden de yaptığı gibi tavukları tekrar ölüm kamerasına ekledi.

Dönemlere özel modları veya güncellemeleri oyuna eklemeyi seven Valve, daha önce cobblestone’nu Cadılar Bayramı’na özel görünümüyle yayımlamıştı. Bu sefer de kışa yönelik bir güncelleme yapan firma, güçlü rakipleri karşısında ayakta tutunmaya çalışıyor. (Playerbros)