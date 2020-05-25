Valtteri Bottas’ın takım arayışı sürüyor

Mercedes sürücüsü Valtteri Bottas, 2021 sezonu için koltuk arayışında .Daha önce adı Renault ile anılan Finlandiyalı pilot için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Alman basınında yer alan habere göre, 30 yaşındaki pilotun menajeri Didier Coton, Red Bull ile temasa geçti. Coton’un takım sorumlusu Christian Horner ile bizzat görüştüğü belirtildi.

Mercedes ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek Valtteri Bottas, takımda kalmak istediğini söylemişti.

Stratejik olarak değişikliğe gitmeye hazırlanan Alman ekibi ise 2017’den bu yana sürücü koltuğunda oturan Finlandiyalı pilot ile yola devam edilmeyeceğini gizlemiyor.

Sezon sonunda Ferrari’den ayrılacak Sebastian Vettel’in adı Mercedes ile anılıyor.

Ancak Alman ekibinin gelecek yıl için Williams’ın 22 yaşındaki pilotu George Russell'a daha yakın olduğu belirtiliyor.



