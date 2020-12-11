Valteri Bottas: Henüz tamamen mutlu değiliz

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, ilk seansta ikinci en iyi dereceyi yaparken, ikinci seansın en hızlı ismi olmayı başardı. Ancak Bottas, özellikle yumuşak lastikte pek de iyi bir tempo ortaya koyamadı ve eğer Hamilton'ın turu silinmeseydi, İngiliz pilotun gerisinde kalacaktı. Seansın ardından konuşan Bottas, şu ifadeleri kullandı:

İyi bir Cuma günüydü. Araçta en başından beri iyi hissettim, ama hâlâ yapmamız gereken çok fazla iş var.. Odak noktamız turun tamamında iyi bir denge yakalamak. Çünkü bazı virajlarda ön tarafta sorun yaşadım ve bazı virajlarda arka tarafta sorun vardı. Ayrıca yumuşak lastikleri doğru aralığa getirmeyi başaramadım. İlk turumda herhangi bir tutuş yoktu ve bu yüzden çok soğuk olduklarını düşündüm. Ancak bir sonraki turda lastikler aşırı ısınıyordu, bu yüzden yapılması gereken bazı işler var. Orta hamurun benim için daha iyi bir lastik olduğunu hissettim ve yumuşak lastiklerden her şeyi çıkaramadım." Bu, iyi bir ilk gündü, ancak hedefler konusunda adım adım gideceğim. Lewis'in bu hafta sonu tekrar bizimle olmasından ötürü mutluyum. Onu takımda ve ara içerisinde görmek güzel." dedi.



