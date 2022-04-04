Riot Games'in sevilen oyunu Valorant'a Türk ajan geliyor. Bir süredir sosyal medyada spekülasyonu yapılan gelişme, oyunun resmi internet sitesindeki paylaşımla apaçık gösterildi.

"Ajanların Durumu - Mart 2022" başlıklı bir makale Valorant resmi sitesinde yayınlanırken, "Karakter Yapımcısı" John Goscickis imzalı bu makalede sıradaki ajanın ne tür bir rolde olacağına dair ipuçları verildi. "Sıradaki ajan, avlamak üzere düşmanların peşine düşme heyecanını daha yoğun bir şekilde hissetmenizi sağlayacak." denen makale, yayınlandığı lokasyonda dili ne olursa olsun Türkçe bir şekilde "Herkesin bir korkusu var." cümlesiyle bitiyor.

Ayrıca, makalenin sonunda paylaşılan görselde de bir masada Türk kahvesi, nazar boncuklu yüzük ve lokum olduğu şeklinde yorumlanan öğeler bulunuyor. Ayrıca bu görselin ismi de "lokum". Makalenin detayları incelendiğinde yeni gelecek ajanın "Öncü" rolünde olacağı ve istihbarat sağlayan özelliklerinin olacağı anlaşılıyor.

Öte yandan oyunda poligonda bulunan bir haritada, 5 kişilik bir ekibin dünya haritasında Türkiye'nin gösterildiği bir görsel de bulunuyor.

Yeni ajanın oyuna nisan ayı sonunda eklenmesi bekleniyor.

TÜM VALORANT AJANLARI, ROLLERİ VE ÜLKELERİ

Jett : Düellocu, Güney Kore

Raze: Düellocu, Brezilya

Breach: Öncü, İsveç

Omen: Kontrol uzmanı, hayalet

Brimstone: Kontrol uzmanı, ABD

Phoenix: Düellocu, Birleşik Krallık

Sage: Gözcü, Çin

Sova: Öncü, Rusya

Viper: Kontrol uzmanı, ABD

Cypher: Gözcü, Fas

Reyna: Düellocu, Meksika

Killjoy: Gözcü, Almanya

Skye: Öncü, Avustralya

Yoru: Düellocu, Japonya

Astra: Kontrol uzmanı, Gana

Kay/o: Öncü, robot

Chamber: Gözcü, Fransa

Neon: Düellocu, Filipinler

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