Riot Games'in sevilen oyunu Valorant'a Türk ajan geliyor. Bir süredir sosyal medyada spekülasyonu yapılan gelişme, oyunun resmi internet sitesindeki paylaşımla apaçık gösterildi.
"Ajanların Durumu - Mart 2022" başlıklı bir makale Valorant resmi sitesinde yayınlanırken, "Karakter Yapımcısı" John Goscickis imzalı bu makalede sıradaki ajanın ne tür bir rolde olacağına dair ipuçları verildi. "Sıradaki ajan, avlamak üzere düşmanların peşine düşme heyecanını daha yoğun bir şekilde hissetmenizi sağlayacak." denen makale, yayınlandığı lokasyonda dili ne olursa olsun Türkçe bir şekilde "Herkesin bir korkusu var." cümlesiyle bitiyor.
Ayrıca, makalenin sonunda paylaşılan görselde de bir masada Türk kahvesi, nazar boncuklu yüzük ve lokum olduğu şeklinde yorumlanan öğeler bulunuyor. Ayrıca bu görselin ismi de "lokum". Makalenin detayları incelendiğinde yeni gelecek ajanın "Öncü" rolünde olacağı ve istihbarat sağlayan özelliklerinin olacağı anlaşılıyor.
Öte yandan oyunda poligonda bulunan bir haritada, 5 kişilik bir ekibin dünya haritasında Türkiye'nin gösterildiği bir görsel de bulunuyor.
Yeni ajanın oyuna nisan ayı sonunda eklenmesi bekleniyor.
TÜM VALORANT AJANLARI, ROLLERİ VE ÜLKELERİ
Jett : Düellocu, Güney Kore
Raze: Düellocu, Brezilya
Breach: Öncü, İsveç
Omen: Kontrol uzmanı, hayalet
Brimstone: Kontrol uzmanı, ABD
Phoenix: Düellocu, Birleşik Krallık
Sage: Gözcü, Çin
Sova: Öncü, Rusya
Viper: Kontrol uzmanı, ABD
Cypher: Gözcü, Fas
Reyna: Düellocu, Meksika
Killjoy: Gözcü, Almanya
Skye: Öncü, Avustralya
Yoru: Düellocu, Japonya
Astra: Kontrol uzmanı, Gana
Kay/o: Öncü, robot
Chamber: Gözcü, Fransa
Neon: Düellocu, Filipinler
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