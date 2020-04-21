Riot Games tarafından geliştirilen ve Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) ile Overwatch’a benzerliğiyle dikkat çeken Valorant’ı tamamen erişime açmasının ardından tüm dünya üzerinde online şekilde oynanmaya başlandı.Kullanıma açılmasının ardından birçok kullanıcı Valorant ile buluştu. Bazı kullanıcılar oyun içinde kullanılan silahları merak etti. Bu sorunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

Valorant'ın silahları

Valorant’ta yer alan silahlar görsel açıdan biraz farklı gözükse de aslında diğer oyunlardan tanıdığımız silahlarla benzer özelliklere sahip.

Oyunda an itibariyle beş beylik silahı (Classic, Frenzy, Ghost, Sheriff, Shorty), iki hafif makineli tüfek (Spectre, Stinger), iki pompalı tüfek (Bucky, Judge), dört taarruz tüfeği (Bulldog, Guardian, Phantom, Vandal), iki keskin nişancı tüfeği (Marshal, Operator), iki ağır makineli tüfek (Ares, Odin) ve bir bıçak yer alıyor.

Tabancalar yarı otomatik ve tam otomatik ateş ederken, -keskin nişancı ve pompalı hariç- tüfeklerin büyük kısmı tam otomatik ateş ediyor. Ayrıca Bulldog ve Stinger sağ tık ile nişan alındığında tam otomatik yerine seri atış yapıyor. Tahmin edileceği üzere tüm silahların verdiği hasar miktarı silah türü ve vuruş mesafesine göre değişkenlik gösterebiliyor.