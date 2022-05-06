Türk ajanın özellikleri kadar, karaktere kimin hayat vereceği de ülkemizdeki oyuncular tarafından büyük merak konusuydu. 28 Nisan’da oyuncularla buluşan ajana, son dönemin yıldız oyuncularından İlayda Alişan sesiyle hayat veriyor.

Kültür unsurlarımızın geleneksel ve modern bakış açılarıyla harmanlanarak yer verildiği Türk ajan Fade, fiziksel özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Türk kültürünün özelliklerinin titizlikle işlendiği ajan, kendisine ses veren ünlü isimle de karakterini adeta pekiştiriyor. Genç kuşağın başarılı oyuncularından İlayda Alişan, büyük beğeni toplayan medya projelerinin ardından, bu kez de ajanın seslendirmesiyle oyuncularla dijital oyun dünyasında bir araya geliyor. Son olarak Seversin dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan İlayda Alişan, Masumiyet, Çukur, Kırmızı Oda dizilerinde adından söz ettirmişti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İlayda Alişan, şu açıklamalarda bulundu:

“YENİ NESİLLE VALORANT DÜNYASINDA BULUŞMAK HEYECAN VERİCİ”

“Dünya genelinde milyonlarca hayranı olan ve ülkemizin en popüler oyunlardan biri olan VALORANT’ta Türk bir karaktere hayat vermek öncelikle çok gurur verici. Özellikle yeni neslin en önemli eğlence mecralarından biri olan dijital oyun dünyasında, VALRORANT’ta onların karşısında olmak, oyuncularla buluşmak heyecan verici. Replikleri, tonlaması, vurguları, olaylara karşı tepkileriyle birlikte bir karaktere ses vermek, elbette onu çok yakından tanımak anlamına geliyor Bu süreçte Fade’i çok sevdiğimi söyleyebilirim. Tüm ekiple birlikte karakterin ruhuna uygun bir seslendirme çalışması gerçekleştirdik. Tüm oyuncuların Fade karakteri ile VALORANT heyecanına heyecan katacaklarını düşünüyorum.”

KADINLARIN GÜCÜ TÜRK AJANA YANSIDI

VALORANT’taki ilk Türk ajanın kadın olması, yerel ve global düzeyde ilgi çeken bir başka konu oldu. Ajanın alışılagelmiş unsurlardan uzak, özgün bir yapıda olması ve kadın bir karakter olması oyuncular tarafından beğeniyle karşılanırken, karakterin hayata geçirilmesi aşamasında da kadınların rolü ön plana çıktı. Global seslendirmesinde Selin Çuhadaroğlu, lokal seslendirmelerinde İlayda Alişan ve müziklerinde yine bir Türk kadın sanatçı Helin Şentürk ile çalışıldı.