Valorant'ta Omen’in yetenekleri için bazı dengelemeler yapıldı

Valorant karakterlerinden olan Omen‘in yetenekleri için Riot Games tarafından yayınlanan son yamada bazı dengelemelere gidildi.

30 Nisan 2020, Perşembe 10:24 Son Güncelleme:
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Valorant'ta Omen’in yetenekleri için bazı dengelemeler yapıldı

Valorant için yayınlanan 0.49 yamasında Omen oyuncularını üzebilecek bir dizi dengeleme de yer alıyor. Karakter artık ulti yeteneği olan Gölgelerin İçinden yeteneğini kullandığında daha savunmasız hale gelecek. Güncellemeden önceki hali ile yetenek Omen’in haritanın istediği bölgesine ışınlanmasına olanak sağlıyor ve bu ışınlanma sırasında formu belirmeye başladığı anda vurulursa ışınlanmanın başlangıç noktasına geri dönmesine sebep oluyordu.

Karakterin bu yeteneğine getirilen dengeleme ile artık Omen ışınlanma anında vurulursa başlangıç noktasına dönmektense hasar alacak ve ölebilecek. Ancak yeteneğin varış ses efektine getirilen azalma sayesinde karakterin ışınlandığını duymanız için ışınlandığı noktanın daha da yakınında olmanız gerekecek.

PlayerBros

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