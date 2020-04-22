Riot Games‘in hile karşıtı programlarından sorumlu olan isim Paul Chamberlain IGN’e verdiği bir röportaj esnasında oyun içerisinde hilelerin tahminlerinden çok daha erken ortaya çıktığını itiraf etti. Oyunun çıkışından önceki tahmininin ilk hilecilerin beta sürecinin ilk iki haftasından sonra ortaya çıkacağı yönünde olduğunu söyleyen Chamberlain bu durum karşısında tam gaz çalışmaya başlamadan önce yalnızca ilk birkaç günü rahat geçirebildiklerini söyledi.

Oyun içerisinde hilecilerin bir an bile vakit kaybetmeden çalışmaya başladıklarını söyleyen Paul Chamberlain Vanguard sisteminin hilecilere karşı çok önemli bir silah olduğunu ve Vanguard‘ın gerekliliğini de vurguladı. Oyunun popülerliği ve hile geliştiricilerin hızlı davranmalarına karşın hazırlıksız yakalandığını da itiraf eden Chamberlain oyunun resmi çıkışına kadar hız kesmeden çalışacaklarını da bildirdi.

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Anti hile programı sorunları azalttı

Riot Games‘in sabırsızlıkla beklenen FPS oyunu olan Valorant'ta daha kapalı betası iki hafta önce çıkmış olmasına rağmen çok fazla hile girişimi oldu. Fakat Valorant anti hile yazılımının başında yer alan Paul Chamberlain, yazılım ekibinin sorunları çözme konusunda çok iyi iş çıkardığını ve doğru yolda ilerlediklerini söyledi.

Chamberlain ayrıca şunları da ekledi:

“Yazılımımızı geliştirmek için kapalı beta süresince elimize bir çok fırsat geçiyor. Çok fazla ders çıkarabiliyor ve yazılımımızı test edebiliyoruz. Kapalı betanın amacı zaten budur. Ayrıca sistemimizi, hilecilerin saldırmaya başladığı ana odaklamaya da çalışıyoruz ve olabildiğince güvenli ve efektif hale getirmeye çalışıyoruz.”

Chamberlain ayrıca Riot’un anti hile sistemini geliştirme çabalarını hiçe sayarak ve Vanguard tarafından yasaklanacağını bildikleri halde oyunculara hile satan hile geliştiricileri olduğunu da ekledi. Takipçilerine açık konuşan Chamberlain, hilecilerin hepsini durduramayacaklarını fakat ellerinde hepsini yasaklayabilecek güç olduğunu söyledi.

Riot’un hile konusunda ne kadar hassas olduğunu, hileleri tespit edenlere vereceği ödülden anlayabilirsiniz.

Valorant bu yaz resmi olarak çıkıyor. Kapalı betaya dahil olmak istiyorsanız buraya tıklayarak gereken adımları uygulayabilirsiniz.



