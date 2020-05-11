VALORANT’ta Bucky’nin dolum süresini azaltmanın yolu keşfedildi

Uzun dolum süresi yüzünden pek çok oyuncu tarafından tercih edilmeyen silah Bucky‘nin dolum süresini azaltmanın bir yolu bulundu.

Bir Reddit kullanıcısının keşfettiği bu yöntem silah ile ardı arkası kesilmeyen atışlar yapmanıza olanak sağlıyor. Bucky adlı pompalı tüfek 900 kredilik nispeten ucuz fiyatına rağmen dolum süresinin 3 saniyeyi bulması sebebiyle pek çok oyuncu tarafından tercih edilmiyor. Bu kıymetli 3 saniye oyuncuların bileceği üzere kritik anlarda çok fark yaratabiliyor.

ArfieCat adlı kullanıcının keşfettiği yöntem ise silahı adeta bir ölüm makinasına çeviriyor. Videoda da açıkça görüldüğü üzere silahın mermisinin tamamen bitmesini beklemeden her atışınızdan sonra dolum yaparsanız bu size ciddi bir avantaj sağlayacaktır. Her iki durumda da ne kadar vakit harcayacağınız da videoda karşılaştırılmalı olarak gösterilmiş durumda.

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