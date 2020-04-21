Riot Games‘in yeni FPS oyunu Valorant kapalı beta sürecinin başlamasından bu yana sahip olduğu liderlik koltuğunu kimselere kaptırmadı. Popüler Twitch yayıncıları ve içerik üreticilerinin sürekli sergilediği oyun hakkında konsol ve mobil oyuncuları da heyecanlı olsalar da oyuna ulaşabilme ihtimalleri konusunda biraz hayal kırıklığına uğramış gibiler.

Valorant geliştiricilerinden Joe Ziegler mobil ve konsol platformları için oyunun akıbeti hakkında konuştu. Oyunu bir noktada bu platformlar için de çıkartmaya açık olduklarını belirten Ziegler bu platformları şu an için keşfetme aşamasında olduklarını söyledi. ”Bu platformları keşfetmeye çalışırken bir yandan da takım olarak PC oyuncularına en iyi deneyimi sunmak için çalışıyoruz” dedi.

Ayrıca oyun tam çıkışını gerçekleştirmeden önce oyuna eklenmesi planlanan iki yeni ajan ve bir yeni harita olduğunu da göz önünde bulundurursak mobil ve konsol oyuncularının geliştiricilerin dikkatlerini bu platformlara tamamen vermeleri için biraz daha beklemesi gerekecek gibi görünüyor.

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