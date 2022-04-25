Oyun geliştiricisi ve yayıncısı Riot Games'in rekabetçi taktiksel nişancılık oyunu Valorant, dünyanın dört bir yanında bulunan milyonlarca oyuncusuyla en popüler oyunlardan biri olarak öne çıkıyor. Her biri farklı yeteneklere sahip ajanlara ev sahipliği yapan oyuna, üzerinde yer alan motiflerle kültürümüzden esintiler taşıyan Türk bir ajan ekleniyor. Daha önce kınalı elleri ile Türk kahvesi, lokum ve nazar boncuğu gibi tanıtım unsurlarının gündem olduğu ajan, oyuncular tarafından uzun zamandır merakla bekleniyordu.

“TÜRK KÜLTÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİNİ MODERN BİR BAKIŞ AÇISIYLA İŞLEDİK”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Erdinç İyikul:

“Riot Games’in Türkiye’de faaliyetlerinin başladığı 10 yıl boyunca oyuncularımızın ihtiyaçlarına ve isteklerine yönelik çalışmayı devam ediyoruz. Her ürünümüzün bölgemizdeki oyuncular için özel olarak tasarlanmış deneyimler olarak hissettirmesi için çalışıyoruz. Dünyada milyonlarca oyuncusu olan Valorant’ta Türk ajanımızın gelmesinin gururunu yaşıyoruz. Valorant Türkiye’nin en sevilen ve en çok oynanan oyunlarından biri. Ajanın geliştirilme aşamasında geliştirici ekip ile birlikte sürekli çalışarak Türk kültürünün eşsiz özelliklerini modern bir bakış açısıyla işlenmesini sağladık. Ajanın geçmişinin kurgulanmasından, günlük hayatında yaptığı detaylara kadar Türk oyuncusu için tanıdık olmasını istedik. Aynı zamanda tüm Valorant oyuncuları için bir bağ kurabilecekleri kadar da gerçekçi detaylar için uğraştık. Uzun zamandır beklediğimiz Türk ajan oyuncularımızla buluşacağı için çok mutluyuz.” dedi

“VALORANT’A TÜRK BİR KARAKTER EKLENMESİNİN GURURUNU YAŞIYORUZ”

Bu yıl Türkiye’deki 10. yaşını kutlayacak olan Riot Games Türkiye’nin bu sürede önemli başarılara imza attığının da altını çizen Erdinç İyikul, konuşmasına şöyle devam etti;

“Geçtiğimiz 10 yılda oyunlarımızı Türkiye için yerelleştirirken, ülkenin önde gelen seslendirme sanatçılarıyla ve stüdyolarıyla çalıştık. Oyun sunucularımızı büyük yatırımlarla Türkiye’ye taşıdık. Oyuncuları bir araya getiren büyük çaplı organizasyonlar düzenledik. Esporu Türkiye'de kurumsal, organize ve profesyonel bir spor dalı haline getirdik. Ülkemizi dünya arenasında temsil eden, bayrağımızı dalgalandıran şampiyonların yetişmesine aracı olduk. Bugün ise dünyanın dört bir yanında milyonlarca oyuncusu bulunan Valorant’a Türk bir karakter eklenmesinin gururunu yaşıyoruz.”