Üniversite öğrencilerinin ülkesini ve okullarını temsil etmesine olanak sağlayan üniversiteler arası dünyanın en büyük global VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch 2022’nin heyecanı şehirlere taşınıyor. Türkiye’deki çevrim içi elemelerinin 1 Eylül’de başlayıp 2 ay boyunca süreceği turnuvanın şehir elemeleri de İzmir, Antalya, Gaziantep, Ankara ve Bursa’da gerçekleştirilecek. Dev turnuvada ilk şehir elemesi 26 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında çevrim dışı olarak İzmir’de yapılacak.

Şampiyon takım Türkiye’yi temsil edecek

Takım üyelerinin aynı üniversiteden olmak zorunda olmadığı turnuvada oyuncular elemeleri başarılı bir şekilde geçmeye çalışıp Türkiye şampiyonu olmak için mücadele verecek. Türkiye’nin en iyisi olan takım ise global arenada ülkemizi temsil etme fırsatını elde edecek. 2021 yılında takımı Acend ile birlikte VALORANT Champions turnuvasında tarihin ilk VALORANT dünya şampiyonu olmayı başaran Red Bull sporcusu Mehmet Yağız ‘cNed’ İpek, turnuva boyunca gösteri maçları düzenleyerek katılımcılarla bir araya gelecek. Yapı Kredi Play partnerliğinde gerçekleştirilen Campus Clutch ile ilgili detaylı bilgi ve kayıtlar RedBull.com/campusclutch adresinde.

Üniversite öğrencilerine özel ilk VALORANT turnuvası

2020 yılında piyasaya girdikten sonra oyuncuların ilgi odağı olan VALORANT’ı, milyonlarca oyuncu oynuyor. Twitch üzerinden ‘Tek oyunun bir günde izlenme rekoru’nu 34 milyon izlenmeyle elde eden VALORANT, en çok oynanan oyun olma yolundaki tırmanışını da sürdürüyor. Dünyanın en önemli ve yenilikçi VALORANT turnuvalarından biri olan Red Bull Campus Clutch, üniversite öğrencilerini bir araya getiren ilk VALORANT turnuvası olma özelliğine sahip.