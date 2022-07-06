VALORANT Türkiye Birlik Ligi şampiyonu FUT Esports oldu
Espor arenasında Türkiye’yi farklı klasmanlarda başarılı şekilde temsil eden FUT Esports başarılarına bir yenisini daha ekledi. Bünyesinde 10 branştan 58 profesyonel oyuncu bulunduran Red Bull’un desteklediği FUT Esports takımı, FUT EsportsTürkiye Birlik Ligi’nde şampiyon olmayı başardı. FUT Esports takımı, Mart ayında Avrupa’nın en büyük oyun evi projesini hayata geçirerek Türk espor sektöründe önemli bir yeniliğe imza atmıştı.
Son dönemde hem yurt içinde hem de yurt dışında elde ettiği başarılarla adından söz ettiren FUT Esports takımı, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Red Bull’un desteklediği ve bünyesinde 10 profesyonel takım bulunduran FUT Esports takımı VALORANT Türkiye Birlik Ligi’nde şampiyon olmayı başardı.
Türkiye’nin en iyi takımlarının mücadele verdiği VALORANT Türkiye Birlik Ligi 2. Aşama’da başarılı sonuçlar alarak finale çıkan FUT Esports takımı, şampiyonluk serisinde Fire Flux ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu anlara sahne olan final maçında FUT Esports takımı 5 harita üzerinden oynanan seriyi 3-2 kazanarak kupaya uzanmayı başardı.
FUT Esports bir devrime öncülük etmişti
Red Bull’un desteklediği FUT Esports takımı Mart ayında Avrupa’nın en büyük gaming tesisi olan FUTHOUSE’u hayata geçirerek espor sektörü için önemli bir adım atmıştı. Türkiye’ye dünya şampiyonlukları getirmeyi hedefleyen FUT Esports’un ülkemiz ekosisteminin hizmetine sunduğu bu yeni tesisi, esporun ve Türk esporcuların gelişimine katkı sağlarken, yeni başarıların da önünü açmayı hedefliyor.