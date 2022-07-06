VALORANT Türkiye Birlik Ligi şampiyonu FUT Esports oldu

Son dönemde hem yurt içinde hem de yurt dışında elde ettiği başarılarla adından söz ettiren FUT Esports takımı, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Red Bull’un desteklediği ve bünyesinde 10 profesyonel takım bulunduran FUT Esports takımı VALORANT Türkiye Birlik Ligi’nde şampiyon olmayı başardı.

Türkiye’nin en iyi takımlarının mücadele verdiği VALORANT Türkiye Birlik Ligi 2. Aşama’da başarılı sonuçlar alarak finale çıkan FUT Esports takımı, şampiyonluk serisinde Fire Flux ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu anlara sahne olan final maçında FUT Esports takımı 5 harita üzerinden oynanan seriyi 3-2 kazanarak kupaya uzanmayı başardı.

FUT Esports bir devrime öncülük etmişti

Red Bull’un desteklediği FUT Esports takımı Mart ayında Avrupa’nın en büyük gaming tesisi olan FUTHOUSE’u hayata geçirerek espor sektörü için önemli bir adım atmıştı. Türkiye’ye dünya şampiyonlukları getirmeyi hedefleyen FUT Esports’un ülkemiz ekosisteminin hizmetine sunduğu bu yeni tesisi, esporun ve Türk esporcuların gelişimine katkı sağlarken, yeni başarıların da önünü açmayı hedefliyor.