VALORANT tasarımcısı Volcano oyunun bilinmeyenlerini açıkladı

Riot Games’in stratejik nişancı oyunu VALORANT’ın tasarımcılarından Volcano, yaptığı yayın esnasında oyunda bulunan köşelerden ve neden bu kadar fazla olduklarından bahsetti. Volcano, bu köşelerin bu kadar fazla olmasının geçerli bir sebebi olduğundan ve oyunun mekaniklerin oyuncular tarafından hâlâ tam olarak kavranamadığından dem vurdu.

İşte Volcano'nun açıklamaları:

"Oyunda ne kadar hızlı hareket yeteneği ve görüş yeteneği olduğunu göz önüne alırsanız öyle olmasının bir sebebi var. Takımlar bunları saldıran tarafta kullanmakta ustalaşınca bu köşelerde durmak savunanlara yardımcı olabiliyor.”

“Haritanın o köşeler olmayan bir versiyonuna sahiptik, fakat bir yerleri tutmak karşı taraftaki görüş ve hız yetenekleriyle iyice zor oluyordu.”

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