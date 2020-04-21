Valorant Sova karakterinin özellikleri (Espor rehberi)

Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan LoL yani League of Legends’ın yapımcısı Riot Games’in merakla beklenen Valorant oyunu erişime açıldığından beri büyük bir ilgi görmeye devam ediyor. Riot Games tarafından geliştirilen ve Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) ile Overwatch’a benzerliğiyle dikkat çeken Valorant’ın karakterleri ve özellikleri bir hayli merak konusu. Valoran'ta yer alan Sova'nın özelliklerini sizler için araştırdık.

Sova'nın özellikleri

Öncü rolündeki bu karakter hasar veren şok oku ve düşmanı gösteren keşif oku fırlatıyor, baykuş drone’u kullanıyor ve ulti yeteneği sayesinde duvarlardan geçip hasar veren ok atıyor.