Valorant Sage karakterinin özellikleri (Espor rehberi)

Riot Games tarafından geliştirilen ve Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) ile Overwatch’a benzerliğiyle dikkat çeken Valorant’ın karakterleri ve özellikleri bir hayli merak konusu. Valoran'ta yer alan Sage'nin özelliklerini sizler için araştırdık.

21 Nisan 2020, Salı 10:31 Son Güncelleme:
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Valorant Sage karakterinin özellikleri (Espor rehberi)

Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan LoL yani League of Legends’ın yapımcısı Riot Games’in merakla beklenen Valorant oyunu erişime açıldığından beri büyük bir ilgi görmeye devam ediyor. Riot Games tarafından geliştirilen ve Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) ile Overwatch’a benzerliğiyle dikkat çeken Valorant’ın karakterleri ve özellikleri bir hayli merak konusu. Valoran'ta yer alan Sage'nin özelliklerini sizler için araştırdık. 

Sage'nin özellikleri

Gözcü rolündeki bu karakter yavaşlatma küresi, iyileştirme küresi ve duvar ören bariyer küresi fırlatıyor ve ulti yeteneği sayesinde ölen bir takım arkadaşını diriltiyor.

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