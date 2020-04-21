Valorant Phoenix karakterinin özellikleri (Espor rehberi)

Riot Games tarafından geliştirilen ve Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) ile Overwatch’a benzerliğiyle dikkat çeken Valorant’ın karakterleri ve özellikleri bir hayli merak konusu. Valoran'ta yer alan Phoenix'in özelliklerini sizler için araştırdık.

21 Nisan 2020, Salı 10:38 Son Güncelleme:
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Valorant Phoenix karakterinin özellikleri (Espor rehberi)

Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan LoL yani League of Legends’ın yapımcısı Riot Games’in merakla beklenen Valorant oyunu erişime açıldığından beri büyük bir ilgi görmeye devam ediyor. Riot Games tarafından geliştirilen ve Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) ile Overwatch’a benzerliğiyle dikkat çeken Valorant’ın karakterleri ve özellikleri bir hayli merak konusu. Valoran'ta yer alan Phoenix'in özelliklerini sizler için araştırdık. 

Phoenix'in özellikleri

Düellocu rolündeki bu karakter patlayıcı çanta ve parça tesirli bomba fırlatıyor, patlayarak düşmana hasar veren bot atıyor ve ulti yeteneği sayesinde yüksek hasar veren roketatar kullanıyor.

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