Valorant oyunu bugün erişime açıldı (İşte Valorant'ın karakterleri ve fark yaratacak isimler)
Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan LoL yani League of Legends’ın yapımcısı Riot Games’in merakla beklenen Valorant oyunu bugün itibari ile erişime açıldı. Gamer'lar oyundaki karakterleri ve özelliklerini oldukça merak etti. İşte bu sorunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.
Riot Games tarafından geliştirilen ve Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) ile Overwatch’a benzerliğiyle dikkat çeken Valorant’ın açık betası bugün yayınlandı ve erişime açıldı. Nisan Cuma sadece Twitch yayıncıları için kapalı betaya giren ve milyonlarca kişi tarafından takip edilen Valorant hakkında birçok oyunsever şimdi oyunun tadını çıkartıyor. Bu kez da oyunseverlerin merak ettiği en önemli konu oyunda yer alan karakterler ve özel karakterleri oldu. Bu soruların yanıtları için Fanatik.com.tr takipçileri için özel bir video hazırladık. Bu içerikle oyunda size iyi bir kılavuz sağlayacak.
İşte oyundaki karakterler:
1-Viper
2-Sova
3-Cyher
4-Brimstone
5-Sage
6-Omen
7-Phoenix
8-Breach
9-Jett