Riot Games tarafından geliştirilen ve Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) ile Overwatch’a benzerliğiyle dikkat çeken Valorant’ın açık betası bugün yayınlandı ve erişime açıldı. Nisan Cuma sadece Twitch yayıncıları için kapalı betaya giren ve milyonlarca kişi tarafından takip edilen Valorant hakkında birçok oyunsever şimdi oyunun tadını çıkartıyor. Bu kez da oyunseverlerin merak ettiği en önemli konu oyunda yer alan karakterler ve özel karakterleri oldu. Bu soruların yanıtları için Fanatik.com.tr takipçileri için özel bir video hazırladık. Bu içerikle oyunda size iyi bir kılavuz sağlayacak.

İşte oyundaki karakterler:

1-Viper

2-Sova

3-Cyher

4-Brimstone

5-Sage

6-Omen

7-Phoenix

8-Breach

9-Jett



