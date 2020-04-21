Valorant Omen karakterinin özellikleri (Espor rehberi)

Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan LoL yani League of Legends’ın yapımcısı Riot Games’in merakla beklenen Valorant oyunu erişime açıldığından beri büyük bir ilgi görmeye devam ediyor. Riot Games tarafından geliştirilen ve Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) ile Overwatch’a benzerliğiyle dikkat çeken Valorant’ın karakterleri ve özellikleri bir hayli merak konusu. Valoran'ta yer alan Omen'in özelliklerini sizler için araştırdık.

Omen'in özellikleri

Kontrol Uzmanı rolündeki bu karakter menzil kısıtlayan gölge atışı ve gölge küresi fırlatıyor, ileriye doğru kısa mesafe ışınlanıyor ve ulti yeteneği sayesinde haritanın istediği yerine ışınlanıyor.