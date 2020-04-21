Valorant nedir? Valorant nasıl oynanır? (Espor rehberi)
Yıllardır League of Legends ile ortalığı kasıp kavuran Riot Games’in yeni projeler üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu projelerden biri de çoklu oyuncu (multiplayer) odaklı FPS oyunu Valorant. Kullanıma açılmasının ardından birçok kullanıcı Valorant ile buluştu. Bazı kullanıcılar ise internet üzerinden Valorant nedir? Valorant nasıl oynanır? sorularının yanıtlarını bulmaya çalışıyor? Bu sorunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.
Riot Games tarafından geliştirilen ve Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) ile Overwatch’a benzerliğiyle dikkat çeken Valorant’ı tamamen erişime açmasının ardından tüm dünya üzerinde online şekilde oynanmaya başlandı. Bu gelişmeler sonrası bazı kullanıcılar ise internet üzerinden Valorant nedir? Valorant nasıl oynanır? sorularının yanıtlarını bulmaya çalışıyor? Bu sorunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.
Valorant nedir?
Her şeyden önce Valorant’ın nasıl bir oyun olduğunu anlatmak istiyorum. Aslında oyunu kabaca şu şekilde özetlemek mümkün: %90 Counter-Strike,%10Overwatch. Beşer kişilik iki takımın karşı karşıya geldiği maçlarda bir taraf savunma, diğer taraf saldırı rolünde. İki devrede toplam 25 tur üzerinden oynanan ve 13 tur kazananın zafere ulaştığı maçlar 30 saniyelik satın alma süreciyle başlıyor. Silah, zırh ve yetenek satın aldıktan sonra saldıran taraf “Spike” adı verilen cihazı hedef noktalara yerleştirmeye, savunan taraf buna engel olmaya çalışıyor. Maç formatı ve genel oyun mekanikleri açısından ağırlıklı olarak Counter-Strike’ın izinden giden oyuna Overwatch çeşnisi katan ise birbirinden farklı özelliklere sahip karakterler.
Oyundaki karakterler
Breach: Öncü rolündeki bu karakter duvarlardan geçip kör eden atış yapıyor, düşmanı sersemleten sarsıntı yaratıyor, duvarlardan geçip hasar veren sarsıntı yaratıyor ve ulti yeteneği sayesinde düşmanı savurup sersemleten bir deprem oluşturuyor.
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Brimstone: Kontrol Uzmanı rolündeki bu karakter hasar veren yangın bombası atıyor, görüşü kısıtlayan duman bulutu fırlatıyor, yere atış hızını artıran kuvvet işareti yerleştiriyor ve ulti yeteneği sayesinde yüksek hasar veren uydu saldırı yapıyor.
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Cypher: Gözcü rolündeki bu karakter görüşü kısıtlayan ve yavaşlatan siber kafes atıyor, gizli kamera yerleştiriyor, bubi tuzağı kuruyor ve ulti yeteneği sayesinde ölen bir düşmanı kullanıp tüm düşmanların yerini tespit ediyor.
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Jett: Öncü rolündeki bu karakter havaya sıçrıyor, hızlıca ileriye fırlıyor, görüşü kısıtlayan sis bulutu atıyor ve ulti yeteneği sayesinde tek vuruşta düşmanı öldürebilen bıçaklar fırlatıyor.
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Omen: Kontrol Uzmanı rolündeki bu karakter menzil kısıtlayan gölge atışı ve gölge küresi fırlatıyor, ileriye doğru kısa mesafe ışınlanıyor ve ulti yeteneği sayesinde haritanın istediği yerine ışınlanıyor.
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Phoenix: Düellocu rolündeki bu karakter kör eden işaret küresi atıyor, kendini iyileştiren ve rakibe hasar veren alev topu fırlatıyor, ateşten duvar örüyor ve ulti yeteneği sayesinde belli bir süre dahilinde ölünce işaretlediği yerde yeniden doğuyor.
Raze: Düellocu rolündeki bu karakter patlayıcı çanta ve parça tesirli bomba fırlatıyor, patlayarak düşmana hasar veren bot atıyor ve ulti yeteneği sayesinde yüksek hasar veren roketatar kullanıyor.
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Sage: Gözcü rolündeki bu karakter yavaşlatma küresi, iyileştirme küresi ve duvar ören bariyer küresi fırlatıyor ve ulti yeteneği sayesinde ölen bir takım arkadaşını diriltiyor.
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Sova: Öncü rolündeki bu karakter hasar veren şok oku ve düşmanı gösteren keşif oku fırlatıyor, baykuş drone’u kullanıyor ve ulti yeteneği sayesinde duvarlardan geçip hasar veren ok atıyor.
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Viper: Kontrol Uzmanı rolündeki bu karakter hasar veren zehir küresi fırlatıyor, hasar veren zehir duvarı örüyor, hasar veren zehir kapsülü fırlatıyor ve ulti yeteneği sayesinde görüşü kısıtlayıp hasar veren zehir bulutu oluşturuyor.