Master of Gamers’ın düzenlediği Valorant turnuvası VALORANT Mog CUP’ta ödüller sahibini buldu. 64 takımın katılımıyla düzenlenen turnuvada birinci sırayı elde eden Apeiron, bin TL'lik ödülün de sahibi oldu.

En son olarak Türkiye E-Futbol Turnuvası’nı düzenleyen ve düzenlediği turnuvalarla dikkat çeken Master of Gamers, son ayların popüler oyunu Valorant’ta turnuva düzenledi.

deNc’in kaptanlığını üstlendiği ve kadrosunda da cNed, staNd, yT, SILENTIARY bulunduran ve oynadıkları altı maçın hepsini kazanan Apeiron, yarı finalde Vahşi Kediler’i, ardından da finalde Hallediciler’i yenerek büyük ödüle ulaşmayı bildi. Takım geçtiğimiz günlerde de Kiss Esports turnuvasında namağlup şampiyon olmuştu.

Master of Gamers, 29 Mayıs’ta CS:GO, FIFA, PUBG, Heartstone vb. birçok branşı içeren bir turnuva daha düzenleyecek.

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