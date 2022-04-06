Valorant Masters hakkında bilmeniz gereken her şey

Masters Reykjavik çok yaklaştı! Dünyanın dört bir yanındaki takımlar sezonun ilk uluslararası turnuvasında yer alacak on iki takımdan biri olmak üzere yedi bölgesel Challengers etkinliğinde kıyasıya mücadele etti. 10-24 Nisan tarihleri arasında elemeleri geçen takımlar puan ve ödüllerin yanı sıra ismini tarihe kazıma şansı için yarışacak.

TURNUVA FORMATI:

2022 VALORANT Champions Tour'un ilk etkinliği olan Masters Reykjavik, ayrıca önemli VCT bölgelerini ilk defa karşı karşıya getirecek. Yedi bölgeye ayrılan VCT turnuvalarında Masters Reykjavik'e katılma şansı elde etmeye çalışan binlerce takım yarıştı.

• EMEA - 3 takım

o G2 Esports

o Fnatic

o Team Liquid

• Kuzey Amerika - 2 takım

o The Guard

o Optic Gaming

• Brezilya - 2 takım

o LOUD

o Ninjas in Pyjamas

• Latin Amerika - 1 takım

o KRÜ Esports

• Kore - 1 takım

o DRX

• Japonya - 1 takım

o Zeta Division

• Asya-Pasifik - 2 takım

o Paper Rex

o XERXIA

Turnuva, GSL formatındaki çifte eleme sisteminin geçerli olacağı grup karşılaşmalarının ardından sekiz takımlık çifte eleme gruplarıyla devam edecek. İlk dörde giren takımlar bir gruba yerleştirilirken geride kalan sekiz takım, Challengers etkinliklerindeki sıralamalarına ve bölgelerinin gücüne bağlı olarak iki gruba dağıtılacak.

• A Grubu - Fnatic, Ninjas in Pyjamas, DRX, ZETA DIVISION

• B Grubu - OpTic Gaming, XERXIA, KRÜ Esports, Team Liquid

Grup aşamasından sonra gruplarında ilk ikiye giren takımlar, en iyi dört takımdan oluşan grupla çifte eleme aşamasında mücadele edecek.

TURNUVA PROGRAMI:

• Pazar 10 Nisan - 18.00 Grup Karşılaşmaları

• Pazartesi 11 Nisan - 20.00 Grup Karşılaşmaları

• Salı 12 Nisan - 18.00 Grup Karşılaşmaları

• Çarşamba 13 Nisan - 20.00 Grup Karşılaşmaları

• Perşembe 14 Nisan - 20.00 Grup Aşaması

• Cuma 15 Nisan - 20.00 Grup Aşaması

• Cumartesi 16 Nisan - 20.00 Grup Aşaması

• Pazar 17 Nisan - 20.00 Grup Aşaması

• Pazartesi 18 Nisan - 20.00 Grup Aşaması

• Cuma 22 Nisan - 20.00 Grup Aşaması

• Cumartesi 23 Nisan - 20.00 Alt Grup Finali

• Pazar 24 Nisan - 20.00 Final

Karşılaşma programına ilişkin detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak. Masters Reykjavik hakkında en yeni haberler için aşağıdaki sayfaları takip edebilirsiniz. Oyuncuların, çalışanların ve yerel halkın sağlığı ve can güvenliğini korumak için mekânda seyirci bulunmayacak.