Valorant Jett karakterinin özellikleri (Espor rehberi)

Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan LoL yani League of Legends’ın yapımcısı Riot Games’in merakla beklenen Valorant oyunu erişime açıldığından beri büyük bir ilgi görmeye devam ediyor. Riot Games tarafından geliştirilen ve Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) ile Overwatch’a benzerliğiyle dikkat çeken Valorant’ın karakterleri ve özellikleri bir hayli merak konusu. Valoran'ta yer alan Jett'in özelliklerini sizler için araştırdık.

Jett'in özellikleri

Öncü rolündeki bu karakter havaya sıçrıyor, hızlıca ileriye fırlıyor, görüşü kısıtlayan sis bulutu atıyor ve ulti yeteneği sayesinde tek vuruşta düşmanı öldürebilen bıçaklar fırlatıyor.