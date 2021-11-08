Valorant için Arcane koleksiyon seti ve etkinlik ödülleri açıklandı

RiotX Arcane heyecanı Valorant’ta da devam ediyor. Sınırlı sayıda sunulacak olan Valorant Arcane Koleksiyon Seti, 6 Kasım Cumartesi saat 00.00 ile 23 Kasım Salı saat 01.00 arasında VALORANT oyun içi Mağaza'da oyun tutkunlarını bekliyor.

Bu içerikler bir daha oyun içi mağazaya veya gece pazarına gelmeyecek ve sadece set halinde alınabilecek.

Riot Games geliştiricileri yeni koleksiyon setiyle ilgili olarak şu yorumları yaptılar;

Kıdemli Yapımcı Preeti Khanolkar: Arcane heyecanını yaşayan oyunculara çok daha özel içerikler sunmak istedik. Arcane çok farklı ve çekici bir dünya. Bu dünyayı Arcane Sheriff'le ve başka aksesuarlarla VALORANT evrenine de taşımak istedik. Bu aksesuarlar arasından bence en güzeli Maybom uğuru oldu. VALORANT oyuncuları, geçtiğimiz yaz döneminde League of Legends etkinliği kapsamında yayınladığımız Afet ve Işık Muhafızları kaplamalarını sevmişti. Buradan yola çıkarak oyuncuların RiotX Arcane içeriklerini de seveceğini umuyoruz.

Yardımcı Sanat Direktörü Sean Marino: Arcane Sheriff, Jinx'in Arcane'de görünen silahından ilham alıyor. Oyuncular, dizinin tanıtım videolarında Jinx'i o silahla birlikte birkaç kez görmüş olabilir. Aksesuarların geri kalanında Arcane'in kapsamlı dünyasından ve harika sanat tarzından ilham aldık.

Arcane Koleksiyon Seti Temel Özellikler

• Bedel: 2380 VP

• İçerik:

o Arcane Sheriff

1. Seviye: Özel model ve mermi tasarımı. Özel boşta durma pozu, kuşanma, yeniden doldurma ve ateşleme animasyonları.

2. Seviye: Model geliştirmesi. Kuşanma, yeniden doldurma ve ateş etme animasyonlarına eşlik eden görsel efektler ve sesler.

o Maybom Uğuru

o Ebe! Öldün Çık! Spreyi

o Arcane Gizemleri Kartı

o Jinx Unvanı

• Çıkış Aralığı:

o Bu özel içeriği, 6 Kasım Cumartesi saat 00.00 ile 23 Kasım Salı saat 01.00 arasında alabilirsiniz.

Ödüller ve Biletler

RiotX Arcane etkinliği süresince oyuncular, Arcane animasyon dizisinden ilham alınarak tasarlanmış bedelsiz ve özel oyun içi ödüller kazanabilecek. Kasım ayı boyunca bu aksesuarları şirketin duyuracağı çeşitli yollarla edinmek mümkün olacak.

Temel Özellikler

• Kılçık Uğuru (İlk Gösterime Özel Twitch Drop Ödülü)

o 6 Kasım 2021 itibarıyla alınabilecek.

o İlk gösterim gününde Twitch veya Arcane.com adreslerinden Küresel İlk Gösterim Etkinliği'ni izleyen ve platformda Riot Games Hesabı'yla oturup açmış/hesabını bu platforma bağlamış olan oyuncular bu ödülü kazanacak. Bu ödül 7 Kasım saat 13.00'teki Avrupa yayınından da kazanılabilecek.

• Arcane Poro Silah Uğuru (RiotX Arcane Dünyası Ödülü)

o 7 Kasım 2021 itibarıyla alınabilecek.

o Oyuncular RiotX Arcane Dünyası'nda görev tamamlayarak bu ödülü kazanacak.

• Delifişek Spreyi (RiotX Arcane Dünyası Ödülü)

o 14 Kasım 2021 itibarıyla alınabilecek.

o Oyuncular RiotX Arcane Dünyası'nda görev tamamlayarak bu ödülü kazanacak.

• Arcane Jinx Kartı

o Detaylar yakında paylaşılacak.

Riot Games, Arcane animasyon dizisinin çıkışını kutlamak için RiotX Arcane etkinliği sırasında Arcane'den ilham alan 10 tane birbirinden eşsiz içerikle VALORANT'ın en büyük etkinlik biletini de çıkarıyor.

Temel Özellikler

RiotX Arcane Etkinlik Bileti

• Herkes için bedelsiz. Önceki Savaş Biletleri ve Etkinlik Biletlerinde olduğu gibi XP kazanarak biletin seviyelerini yükselteceksiniz.

• 6 Kasım Cumartesi saat 00.00'dan 23 Kasım Salı saat 01.00'e kadar oyunda olacak.

• 10 seviyedeki içerikler şunlar:

o 1 tane uğur: Arcane Kap Keki uğuru

o 2 tane Arcane oyuncu kartı: Arcane'in Sinesi ve Altşehre Hoş Geldin kartları

o 2 tane Arcane spreyi: Hesaplandı ve Boom! spreyleri

o 3 tane unvan: Arcane, Kap Kek ve Yalancı unvanları

o 20 Radyanit Puanı