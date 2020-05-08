Valorant Haritasının CS 1.6 Haritalarıyla Benzerliği Ortaya Çıktı

Eski bir Counter-Strike 1.6 oyuncusuysanız, Global Offensive’de kaldırılan çok sayıda eski haritayı biliyorsunuzdur. Bu haritalardan bazıları de_tuscan ve de_cpl_mill’dir. Haritaların her ikisi de Dust 2 kadar olmasa da Counter-Strike’da bir hayli biliniyordu.

Riot’un yeni oyunu Valorant, son zamanlarda rekabetçi oyun dünyasına giriş yaptı ve dünya çapında bir popülerlik kazandı. Oyun başlangıçta kapalı beta aşamasına Haven, Bind ve Split olarak üç harita ile başladı. Bind ve Split’in Counter-Strike’daki her tipik harita gibi iki bomba alanı bulunuyordu. Riot, Haven üzerinde bir adım daha ileri gitti ve haritaya üç bomba alanı eklemeye karar vermişti.

Bununla birlikte Haven yakından incelendiğinde, CS 1.6 haritaları olan de_cpl_mill ve de_tuscan ile çarpıcı benzerliklere sahip görünüyor. E-spor takımı Ninjas in Pyjamas tarafından yüklenen bir görsel, haritanın yapısal benzerliklerini ele alıyor.

Üç haritada da yeniden doğma alanları ve bomba kurma alanlarının aynı bölümde yer aldığı görülüyor. Counter Strike haritasındaki orta alanın ise üçüncü bir bomba kurma alanı ile değiştirildiğinden bahsediliyor. Ayrıca harita üzerinde farklı benzerliklere de dikkat çekilmiş. Son zamanlarda ise oyuna dördüncü bir haritanın geleceği konuşuluyor.(Technopat)