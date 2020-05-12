VALORANT geliştiricileri bölgeler arası oynama hakkında konuştu

VALORANT geliştiricileri oyuncuların oyun hakkındaki en büyük soru işaretlerinden biri olan bölgeler arası oynama konusuna açıklık getirdi.

Farklı bölgelerde kapalı beta süreci devam eden VALORANT bu süreçte oyunculara yalnızca kendi bölgelerinde bulunan diğer oyuncularla maçlarda eşleşme şansı veriyor. Bu düşük ping ve daha sağlıklı iletişim gibi bazı faydaları da beraberinde getirse de bazı oyuncular maçlar esnasında yalnızca kendi bölgeleri ile sınırlı kalmak istemiyor.

Reddit üzerinde sorulan bir soruya yanıt veren VALORANT geliştiricilerinden ZealousApathy yakın bir gelecekte bölgeler arasında oynamanın mümkün olması gibi bir planları olmadığını söyledi. ”Gelecekte bölgeler arası oynama şansımız olacak mı? Amerika’da yaşıyorum ve Meksika’da bulunan kardeşimle oynayamıyorum” diyen kullanıcıya geliştiricinin cevabı ”Şu anda bölgeler arası eşleştirmeler için herhangi bir planımız yok. Yakın zamanda da beklemeyin. Senin için üzgünüm” ifadelerini kullandı.

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