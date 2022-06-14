Bugün sizinle bu yıl içinde gerçekleşecek olan Game Changers Şampiyonası'yla ilgili detayları paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. 2022 yılı boyunca dünyanın dört bir yanındaki takımlar ilk küresel Game Changers etkinliğine katılma hakkını kazanmak için bölgesel etkinliklerde mücadele ediyordu. Bu turnuvada dünyadaki en iyi takımlar kendi bölgelerinin gurur kaynağı olmak için mücadele edecek ve ilk VALORANT Game Changers Dünya Şampiyonu unvanını kazanacak!

15-20 Kasım tarihleri arasında dünyanın en iyi 8 takımı, Game Changers Şampiyonası kupasını kaldıran ilk takım olma fırsatını elde etmek için Berlin'de mücadele edecek. Bu etkinlikte, Game Changers elemesini geçen takımlar LAN ortamında ve çifte eleme formatında oynayacak. Her bölgeye, bölgelerindeki rekabet seviyesi ve oyuncu sayısına göre katılma hakkı ayrıldı. Etkinlik yaklaştığında yayınlanacak olan programa ve formata dair ayrıntıları öğrenmek için VALORANTEsports.com adresini takipte kalın!

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