Valorant Cypher karakterinin özellikleri (Espor rehberi)

Riot Games tarafından geliştirilen ve Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) ile Overwatch’a benzerliğiyle dikkat çeken Valorant’ın karakterleri ve özellikleri bir hayli merak konusu. Valoran'ta yer alan Cypher'ın özelliklerini sizler için araştırdık.

21 Nisan 2020, Salı 10:47 Son Güncelleme:
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Valorant Cypher karakterinin özellikleri (Espor rehberi)

Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan LoL yani League of Legends’ın yapımcısı Riot Games’in merakla beklenen Valorant oyunu erişime açıldığından beri büyük bir ilgi görmeye devam ediyor. Riot Games tarafından geliştirilen ve Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) ile Overwatch’a benzerliğiyle dikkat çeken Valorant’ın karakterleri ve özellikleri bir hayli merak konusu. Valoran'ta yer alan Cypher'ın özelliklerini sizler için araştırdık. 

Cypher'ın özellikleri

Gözcü rolündeki bu karakter görüşü kısıtlayan ve yavaşlatan siber kafes atıyor, gizli kamera yerleştiriyor, bubi tuzağı kuruyor ve ulti yeteneği sayesinde ölen bir düşmanı kullanıp tüm düşmanların yerini tespit ediyor.

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