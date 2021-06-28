Valorant Chmapions Tour 3. aşama başlıyor

VCT 3. Aşama heyecanı 28 Haziran Pazartesi günü başlıyor. VCT 3. Aşama Challengers’da takımlar, VCT Puanlarını toplayarak yıl sonunda gerçekleşecek VCT Champions’a katılmak için mücadele etmeye devam edecek.

Geçtiğimiz Masters ve Challengers’a katılan takımların çoğu, VCT Champions yolunda belirli miktarda VCT Puanlarını toplamayı başarmıştı. VCT 3. Aşama’da takımlar, kendilerine Champions bileti kazandıracak VCT Puanlarını toplamak için mücadeleye devam edecek. VCT 3. Aşama’da format ikili eleme sistemi ile gerçekleşecek ve elemeler açık ve kapalı olmak üzere iki bölüme ayrılacak. 28 Haziran Pazartesi günü başlayacak olan elemelerin yayınları partner yayıncılar tarafından yapılacak. Elemelerin final günü ise 2 Temmuz Cuma günü VALORANT Espor’un resmi Twitch ve Youtube kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

VCT 3. Aşama’da ikili eleme sistemi

3. Aşama’nın, oyuncuların yoğun istekleri de göz önünde bulundurularak ikili eleme sistemiyle gerçekleşmesine karar verildi. VCT 3. Aşama; 28 Haziran’da başlayacak ve Eylül ayındaki VCT 3. Aşama - Masters ile sona erecek. Elemeler açık ve kapalı olmak üzere iki bölüme ayrılacak. Kapalı Elemeler'e doğrudan davet edilen 8 takım ile Açık Elemeler'den gelen 8 takım karşı karşıya gelecek. Kapalı Elemeler’de ilk 8 sırayı almayı başaran takımlar 1. Ana Etkinlik'e yükselecek. 3. Aşama kapanışı EMEA’nin en iyi 4 takımının dünyanın her yerinden takımlarla mücadele edeceği Berlin Almanya’da yapılacak çevrimdışı bir final etkinliğiyle gerçekleşecek. Her bölge için iki Eleme olacak: Avrupa TR ve BDT– 1. Elemeler 28 Haziran'da ve 2. Elemeler 20 Temmuz'da başlayacak. EMEA Challengers Playoff’larına 1. Ana Etkinlik’te Avrupa’dan 4, TR ve BDT’den 2’şer takım yükselirken 2. Ana Etkinlik’te ise Avrupa’dan 2, TR ve BDT’den 1’er takım çıkacak.

Champions bileti kazandıracak VCT Puanları

Geçtiğimiz Masters ve Challengers’a katılan takımların çoğu, VCT Champions yolunda belirli miktarda VCT Puanını toplamayı başarmıştı. VCT 3. Aşama’da takımlar, kendilerine Champions bileti kazandıracak VCT Puanlarını toplamak için mücadeleye devam edecek. Champions ile 2021 yılının tüm dünyadaki en iyi VALORANT takımı belirlenecek. Öncesinde EMEA bölgesi için TR, BDT ve Avrupa’nın katılımıyla VALORANT Masters: Berlin’e gidecek takımın belirleneceği heyecan verici bir etkinlik yapılacak. Bunun ardından takımların dünya şampiyonasına gidebilecekleri tek yol Son Şans Elemeleri olacak.

VCT 3. Aşama canlı yayınları

28 Haziran’da başlayacak olan 2021 VALORANT Champions Tour 3. Aşama 1. Elemeleri’ni canlı olarak partner sunucular Vladimirpetrekno & Rootthegamer kendi Twitch kanallarında sunacak ve yorumlayacak. VCT 3. Aşama resmi canlı yayınları ise eleme finalleriyle 2 Temmuz tarihinde başlayacak. VCT 3. Aşama boyunca gerçekleşecek canlı yayınlarda Alican Karahan, Berke Kantürk, Özgür Alagül, Oğuz Avcı, Eren Akın, Ebrar Gül, Anılcan Başaran izleyicilere eşlik edecek.