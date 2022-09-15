Valorant Champions Tour’da final şekilleniyor

Espor dünyasının en önemli etkinliklerinden olan Valorant Champions Tour’da final serisine kalan takımlar belli oluyor. Volkswagen Arena’da 9 Eylül günü başlayan organizasyonda dünyanın farklı yerlerinden gelen en iyi 16 takım, Valorant Champions 2022’de şampiyon olmak için mücadele veriyor. Red Bull’un espor alanında desteklediği DRX takımı da Türkiye’de kupa kaldırmak için rakipleriyle karşılaşıyor.

İzleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatan grup mücadelelerinin ardından DRX takımı turnuvada tutunmayı başardı. Son olarak Fnatic karşısında 2-1’lik skorla galibiyet kazanan DRX takımı 16 Eylül Cuma günü, FunPlus Phoenix ile karşı karşıya gelecek. Red Bull’un desteklediği DRX bu maçtan da galip ayrılması halinde final serisinde mücadele edecek. Büyük final ise 18 Eylül Pazar günü Volkswagen Arena’da gerçekleşecek.

Red Bull sporcusu cNed dünya tarihine geçti

Anlık canlı izleyici sayılarının milyonu geçtiği, dünya çapında ilgi çeken Valorant’ın ilk dünya şampiyonası geçtiğimiz sene Almanya’da düzenlenmişti. Başkent Berlin’de organize edilen Valorant Dünya Şampiyonası’nı Red Bull sporcusu Mehmet Yağız ‘‘cNed’’ İpek’in takımı Acend kazanmıştı. Finalde Gambit Esports’u 3-2 mağlup eden Acend’de yer alan cNed, bu başarısıyla Valorant tarihinin ilk dünya şampiyonu unvanını elde etmişti.