Valorant Champions Tour geri döndü

2022 VALORANT Champions Tour’un EMEA Açık Ön Elemelerinde; AB, BDT ve Türkiye’den 12 takım en zorlu bölgede zafer için mücadele edecek!

Format ve Davetli Takımlar

EMEA’nın domine eden ilk dört takımı Fnatic, ACEND, Gambit ve Team Liquid şimdiden yerlerini aldı. Sonraki dört takım (ikisi AB’den, biri BDT’den ve biri Türkiye’den) her bölgeden en fazla 256 takımdan oluşan tek bir BO3 tekli eleme grubundan geçecek. Her bölgedeki en iyi dört takım, daha sonra aynı bölgeden geçen sezon en fazla VCT puanı toplayan ve 2021 kadrosundaki beş oyuncudan en az üçünü elinde tutan, ancak Champions 2021’e katılamayan dört davetli takımla karşılaşacak.

Bu kriterlere göre davet edilen takımlar:

AB: G2, BDS, Alliance, TENSTAR

BDT: OBG, 5M (eski GMT), NAVI, KPI

Türkiye: FUT, BBL, Fire Flux, Zero Zone

Son dört takım da, her bölgenin en iyi dört takımının, ilk kapalı ön elemelerde en üst sırada yer almış ama ilk denemelerinde Challengers'a katılamamış dört takımla karşı karşıya geldiği, maksimum 256 takımın katılabileceği bir başka açık ön elemeyle belirlenecek. Ardından Avrupa'nın iki kazanan takımı ve Türkiye ve BDT'nin kazananları, ilk kapalı ön elemeleri kazanan takımlarla bir araya gelecek ve Challengers I. Aşama'da yer alacak isimler belirlenmiş olacak.

MENA takımları kendi seçtikleri bir elemede yer alabilir.

Takvim

Açık Ön Elemeler 10-12 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek ve maçlar saat 18.00’de başlayacak. Kapalı Ön Elemeler ise 13-16 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek ve maçlar 17.00’de başlayacak.

İzleme Partileri ve Partner Yayınları

Açık Ön Elemeler ve Kapalı Ön Elemeler için izleme partileri detayları daha sonra sosyal medyada paylaşılacak.

Yayın

Resmi yayın Kapalı Ön Eleme aşamasında başlayacak ve AB ve Türkiye Kapalı Ön Elemelerinin son iki günü (15 ve 16 Ocak) ile BDT Kapalı Ön Elemelerinin son günü (16 Ocak) gerçekleşecek.



