Valorant Champions heyecanı İstanbul’da sürüyor

Espor dünyasının en önemli etkinliklerinden olan Valorant Champions Tour, İstanbul’da tüm hızıyla devam ediyor. Volkswagen Arena’da 9 Eylül günü başlayan organizasyonda dünyanın farklı yerlerinden gelen en iyi 16 takım, Valorant dünya şampiyonu olmak için mücadele ediyor. Red Bull’un espor alanında desteklediği DRX takımı da Türkiye’de kupa kaldırmak için rakipleriyle karşılaşıyor.

Kıyasıya bir rekabetin yaşandığı grup mücadelelerinin ardından DRX, FunPlus Phoenix, Leviatan, LOUD, OpTic Gaming, Team Liquid, XSET ve Fnatic takımları bir üst tura çıktı. Red Bull’un desteklediği DRX, FunPlus Phoenix’le oynadığı karşılaşmayı kazanarak bir üst tura yükseldi. Ardından LOUD karşısında mağlup olan DRX’in artık çıkacağı tüm eşleşmeleri kazanması şart.

Red Bull sporcusu cNed dünya tarihine geçti

Anlık canlı izleyici sayılarının milyonu geçtiği, dünya çapında ilgi çeken Valorant’ın ilk dünya şampiyonası geçtiğimiz sene Almanya’da düzenlenmişti. Başkent Berlin’de organize edilen Valorant Dünya Şampiyonası’nı Red Bull sporcusu Mehmet Yağız ‘‘cNed’’ İpek’in yer aldığı Acend takımı kazanmıştı. Finalde Gambit Esports’u 3-2 mağlup eden Acend takımında yer alan cNed, bu başarısıyla Valorant tarihinin ilk dünya şampiyonu unvanını elde etmişti.