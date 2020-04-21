Valorant Breach karakterinin özellikleri (Espor rehberi)

Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan LoL yani League of Legends’ın yapımcısı Riot Games’in merakla beklenen Valorant oyunu erişime açıldığından beri büyük bir ilgi görmeye devam ediyor. Riot Games tarafından geliştirilen ve Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) ile Overwatch’a benzerliğiyle dikkat çeken Valorant’ın karakterleri ve özellikleri bir hayli merak konusu. Valoran'ta yer alan Breach'in özelliklerini sizler için araştırdık.

Breach'in özellikleri

Öncü rolündeki bu karakter duvarlardan geçip kör eden atış yapıyor, düşmanı sersemleten sarsıntı yaratıyor, duvarlardan geçip hasar veren sarsıntı yaratıyor ve ulti yeteneği sayesinde düşmanı savurup sersemleten bir deprem oluşturuyor.