VALORANT 5. Bölüm: 2. Kısım başlıyor

FPS severlerin yeni gözdesi VALORANT’ta, içinde birçok yenilik barındıran 5. Bölüm: 2. Kısım başlıyor. Yeni bölümle birlikte oyunculara yepyeni bir kaplama seti sunuluyor.

CHAMPIONS 2022

Sınırlı sürüm Champions 2022 kaplaması, göz alıcı özellikleriyle üst düzey oyuncuları ödüllendiriyor ve gerçek bir Şampiyon olmanın ne anlama geldiğini yansıtıyor. Bu yılın kaplaması, özel bir tasarım ve Şampiyon Haresi'ne eklenen iki yeni özelliği içeriyor. Bu özelliklerden ilki, her 5 skorda bir evrimleşen (en fazla 25 skor) bir görsel efekt, diğeri ise en az 25 skor ile skor tablosunun tepesindeysen ortaya çıkan gizli bir kelebek bıçak özelliği. 23 Ağustos - 21 Eylül tarihleri arasında Champions 2022 Koleksiyonu'ndan elde edilen gelirlerin net %50'si turnuvaya katılan takımlara aktarılacak. Bu sınırlı sürüm bir koleksiyon, yani Rotasyon Mağazası'na ya da Gece Pazarı'na bir daha gelmeyecek.

Tema Hedefleri

Heveslendirici, Rekabetçi, Hırslı, Cüretkâr, Tarz Sahibi, Sade

Temel Özellikler

Görsel Efektler, Skor Efektleri, Özel Bitiriş Animasyonu, Şampiyon Haresi, Ateşleme Sesi, İnceleme Efekti ve Müzik

Silahlar:

• Phantom

• Kelebek Bıçak (yakın dövüş)

Bedel Kademeleri:

Seçkin Seri Aşaması

Paket Bilgilendirmesi:

Bedel: 6265 VP

İçindekiler:

• Champions 2022 Phantom

• Champions 2022 Kelebek Bıçak

• Champions 2022 Silah Uğuru

• Champions 2022 Oyuncu Kartı

• Champions 2022 Spreyi

Seviyeler

Champions 2022 Kelebek Bıçak (Yakın Dövüş)

1. Seviye - Champions 2022 özel model tasarımı

2. Seviye - Özel altın rengi görsel efekt geçişleri, kelebek bıçak animasyonları ve döngüsel animasyonlar

3. Seviye - Bu seviye, aşağıdaki üç özelliğe sahip “Şampiyon Haresi”ni içermekte:

- Oyundaki en fazla skor oyuncudayken, kelebek bıçağın hatları altın renginde parlar (beraberlik sayılmaz)

- Her 5 skorda bir, bıçağın tasarımı "evrimleşir" ve kırmızı kristal parçaları kademeli olarak bıçağı doldurur, 25 skorda bıçak tamamen dolarsunucu kesiti

- Oyuncu, en az 25 skor olacak şekilde oyundaki en çok skora sahip olduğunda gerçek bir şampiyon olmanın ne anlama geldiğini yansıtan özel bir inceleme animasyonu kazanır

1. Champions 2022 Phantom

a. 1. Seviye - Champions 2022 özel model tasarımı, Champions 2022 logosu, parlayan kırmızı mermiler, özel nişangâh

b. 2. Seviye - VCT Kıvılcım logosu şeklinde özel namlu ateşi efekti, arka planda Champions 2022 şarkısının çaldığı özel inceleme animasyonu, özel ateşleme sesi, skor alındığında parlayan Champions 2022 logosu

c. 3. Seviye - Özel bitiriş animasyonu ve ölüm sancağı

d. 4. Seviye - Bu seviye, aşağıdaki iki özelliğe sahip “Şampiyon Haresi”ni içermekte:

• Oyundaki en fazla skor oyuncudayken, Phantom'un hatları altın renginde parlar. (Beraberlik sayılmaz)

• Her 5 skorda bir, silahın tasarımı "evrimleşir" ve kırmızı kristal parçaları kademeli olarak tüfeği doldurur, 25 skorda tüfek tamamen dolar.