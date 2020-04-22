Valorant 0.47+ yama notları yayınlandı

Geçtiğimiz günlerde sunucu sorunları nedeniyle gündemimize gelen Valorant, bu sefer yama notları ile birlikte kendine yer buluyor. Valorant’ın 21 Nisan tarihinde yayınlanan 0.47+ yama notlarında Raze ve Sage karakterleri ciddi bir düzenlemeye gidiyor.

Raze ve Sage karakterlerini haricinde bu güncellemede yakında dövüş saldırıları artık parçalanabilir yapılara iki kat kasar veriyorken, haritalardaki hatalar, sunucu tarafındaki hatalar ve daha birçok hata düzeltildi.

0.47+ yama notlarının içerikleri aşağıdaki gibidir...

Oynanış ve Denge

Yakın Dövüş

Yakın dövüş saldırıları artık parçalanabilir yapılara vuruş başına iki kat hasar veriyor. Dahil olanlar:

Sage’in Bariyeri

Haven’daki çifte metal kapılar

Neden mi?

Paranın az olduğu turlarda (mesela taraf değiştirdikten sonraki ilk tur) Bariyer Küresi’yle başa çıkmanın pek fazla yolu olmadığını fark ettik. Amacımız, oyuncuların duvarla etkileşime girerken riski bol ama getirisi yüksek bir yönteme kavuşması ve cephaneliklerinden bağımsız olarak onu indirebilme şansına sahip olmaları.

Raze

Renk Tesirli Bomba sayısı 2’den 1’e indi

Renk Tesirli Bomba artık öldürmeye bağlı olarak sıfırlanacak, yani oyuncuların bekleme süresini sıfırlamak için 2 skor alması gerekecek.

Renk Tesirli Bomba, Patlayıcı Çanta ve Nefes Kesen’in sesleri, kaotik anlarda daha iyi duyulabilmeleri için ayarlandı.

Renk Tesirli Bomba’nın ikinci patlayışının beklenenden daha erken gerçekleşmesine sebep olan istisnai bir durum giderildi. Parçalar artık patlamadan önce beklemeleri gereken asgari bir süreye sahip.

Neden mi?

Raze’in olayı, tahmin edilebilir pozisyonlarda konumlanan düşmanlarını cezalandıran, tehdit oranı yüksek bir düellocu olması; ancak parça tesirli el bombalarının ve sayılarının düşmanı fazla baskılayan bir noktaya ulaştığını hissettik. Buna ek olarak oyuncuların oyun bilgisini doğru şekilde edinebilmesi gerek ve Raze’in yetenek ses efektleri, ortadaki tehdidi yansıtacak seviyede değildi, biz de onları elden geçirdik. Bir örnekle pekiştirecek olursak… Nefes Kesen uzak bir noktada kuşanıldığında ya da ateşlendiğinde oyuncuların bu tehdidi tanımlayıp yorumlayabilmek için onu net şekilde duymaları gerekiyordu.

Sage

Yavaş Küre artık o alana giren oyuncuların havadaki hızını da kesiyor.

Oyuncular artık Yavaş Küre’nin oluşturduğu alan üzerinde ses çıkarmadan yürüyebilir.

Sebep?

Oyuncular etrafta zıplayarak Sage’in Yavaş Küre’sinin alan etkisinden çok kolay kurtuluyordu. Alandaki hareketliliği hesaba katınca, asgari yavaşlatma miktarının daha istikrarlı olması gerektiğine karar verdik; tavşan gibi zıplamak ve yürümek yine de alana yakalananlar için çok az da olsa avantajlı kalmaya devam edecek. Bir diğer sebepse alanda gizli, ancak yavaş şekilde yürüyebilmenin, ona yakalanan oyunculara daha ince bir oyun yapma şansı tanıyacağını ve bu hareketleri duyamayacak olan Sage oyuncuları için de bilinmezlik katacağını düşünmemiz.

Harita Güncellemeleri

Bind, Haven ve Split’te suiistimale yol açan birkaç hata giderildi.

Split: Küre B Orta’dan B Ana’ya taşındı.

Bunun amacı ortadaki baskının bir kısmını azaltmak be oyunculara B Ana alanını kontrol altında tutmak için daha fazla sebep sunmak.

Yaşam Kalitesi

Yüksek kare sayısında oynayan oyuncular için istemciden dışarı giden ağ trafiği azaltıldı.

Bazı İSS’ler ve ağ kurulumları oyun trafiğini boğuyor ve FPS yükseldikçe ağ gecikmesinde ciddi artışlara sebep olarak oynanışı etkiliyordu.

Oynanışa/tepki durumuna etkisi yok.

Giderilen Hatalar

Bazı oyuncuların ağları tarafından paketlerin zaman zaman bozulmasından kaynaklanan bir sunucu çökme hatası giderildi.

Cypher’ın Gizli Kamera’sı artık silah kullanamıyor.

Ayak sesi duyulma menzilinin bazen mini haritada görünmemesine neden olan bir hata giderildi.