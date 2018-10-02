Vali Yazıcı, Dünya şampiyonu Kamal’ı ödüllendirdi

Vali Yazıcı, kabulde şampiyonu tebrik ederek, Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.

Slovakya'nın Trnava kentinde yapılan şampiyonada grekoromen stil 60 kiloda finalde Hindistanlı Vijay Vijay ile karşılaşan Milli Güreşçi Kerem Kamal, müsabakayı 10-0 sayı tuşuyla kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonanın yıldızı Balıkesir'den

Milli Güreşçi Kerem Kamal'ın, Dünya Gençler Şampiyonasında altın madalya kazanarak şampiyonanın yıldızı olduğunu hatırlatan Vali Yazıcı, "Kerem Kamal bizi gururlandırdı. Uluslararası arena da Bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşımızı söyleterek göğsümüzü kabartan evladımızı gönülden tebrik eder, bu başarıda emeği geçen herkese Balıkesirli hemşehrilerim ve şahsım adına teşekkür ederim" dedi.

İHA