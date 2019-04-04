Spor Toto Süper Lig 27'nci hafta maçında cumartesi günü saat 16.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Kayserispor'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor'da mücadelenin hazırlıkları devam ediyor. Sivas Valisi Salih Ayhan, kırmızı-beyazlı ekibin Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde yaptığı antrenmanı ziyaret etti. Teknik Direktör Hakan Keleş ve futbolcularla sohbet eden Vali Ayhan, takıma Kayserispor maçında başarı dileklerini iletip sporculara üzerinde Sivasspor yazılı künefe ikram etti.

Demir Grup Sivasspor'un şehre heyecan verdiğini söyleyen Vali Ayhan, "Hafta sonu Kayserispor'u inşallah yeneceğiz ve aşağı ile bağlantımızı kopartıp, yukarıyı zorlayacağız. Şampiyonluğun kaderini belirleyecek maçları da Sivas'ta oynayacağız. Bu maçlara daha rahat çıkabilmek için önümüzdeki ve bundan sonra ki maçı almamız gerekli. Futbolcu kardeşlerimizi ziyaret ederek destek oluyoruz, yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz. Bizler de 'Minik Yiğidolar Takıma Sahip Çıkıyor' projesi kapsamında cumartesi günü 600'e yakın öğrenciyle birlikte tribündeki yerimizi alacağız. Takımımız bu kadar emek veriyor, gayret gösteriyor biz de iyi günde kötü günde Demir Grup Sivasspor'un yanında olacağız. Taraftarlara da sesleniyoruz; lütfen maça gelin takımı destekleyin. Bir heyecan oluşturalım. Sivasspor bizim göz bebeğimiz" dedi.

Vali Ayhan'ın her zaman yanlarında olmasından dolayı teşekkür eden Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ise, ligde yer alan takımların denk güçte olduğunu ve bunun da puan durumuna yansıdığını belirterek, "Bundan sonra bizim göstereceğimiz performans bizi Avrupa'ya da taşıyabilir, son haftalarda bizi sıkıntılı hale de getirebilir. Hem tarihi açıdan hem de ligdeki konumumuzdan dolayı Kayserispor ile oynayacağımız maç bizim için çok önem arz ediyor. İç saha avantajımızı kullanarak bu maçı kazanıp önümüze daha rahat bakmak istiyoruz. İyi sonuçlar alarak ligi üst sıralarda bitirmek istiyoruz. Bunun için çalışıp gerekli mücadeleyi göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Ayhan, Demir Grup Sivasspor'un tecrübeli file bekçisi Tolgahan Acar'a penaltı atışlarında bulundu. Vali Ayhan, Başkan Otyakmaz ve kulüp yöneticileri daha sonra kulüp binasına geçerek bir süre sohbet etti.