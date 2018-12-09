Vali Akbıyık, Merga Bütan Kayak Tesislerini teftiş etti

Hakkari’nin kış aylarında tek sosyal mekanı olan 2 bin 500 rakımlı ‘Merga Bütan Kayak Tesislerinde yapımı devam eden dörtlü telesiyej çalışmalarında sona gelindi. Hakkari Valisi İdris Akbıyık; Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte Merga Bütan Kayak Merkezinde incelemelerde bulundu. Burada Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ve Türkiye Kayak Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Halil Kurşun tarafından karşılanan Vali Akbıyık, yapımı devam eden dörtlü telesiyej ve pist çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Tesisleri gezdikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali İdris Akbıyık, Merga Bütan Kayak Tesislerinin; Hakkari, Van, İran ve Irak için kayak turizmi ve dağ turizminin merkezi olmaya aday olduğunu söyledi. Akbıyık;” Türkiye’de kar kalınlığının en yüksek olduğu yer Merga Bütan Kayak Merkezidir. Kar kalınlığı yaklaşık 1,5 metre. Bu mevsimde ne Erciyes’te, ne Uludağ’da, ne de Palandöken de bu kadar kar yok” dedi.

Telesiyej çalışmalarında sona gelindiğini dile getiren Akbıyık, “Yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda kayak pistimiz olacak. Bin 180 metre telesiyejimiz oldu. Bu proje Hakkari valiliğimiz, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve İl Özel İdaresi tarafından yapılıyor. Hakkarililere hayırlı uğurlu olsun. Tabi bugün kar yağışından dolayı kayak yapılamıyor. Ama önümüzdeki hafta tam olarak vatandaşlarımız burada kış turizminin tadını çıkaracaklar” diye konuştu.

İHA