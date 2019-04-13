Spor Toto Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Akhisarspor'u Manisa Valisi Ahmet Deniz ziyaret etti. Vali Ahmet Deniz, yeşil-siyahlı kulübün 49. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yönetimle bir araya geldi. Vali Deniz'le birlikte AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve Akhisar Belediyesi'nin AK Partili meclis üyeleri de ziyarette Akhisarspor'un 49. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Ziyarette konuşan Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, ligde kalma umutlarının yüksek olduğunu ve taraftara ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Akhisarspor'un başarısının küçümsenecek bir başarı olmadığını ifade eden Manisa Valisi Deniz, bu değere sahip çıkılması gerektiğine vurgu yaptı.

Ligde kalıcı olacaklarına inandıklarını ifade eden Kulüp Başkanı Hüseyin Eryüksel, "1970 yılında Yılmaz Atabarut ve yönetiminin kurduğu kulübümüz, o günden bugüne kadar küme düşmeyen tek takım. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz. Bu vesile ile çok saygıdeğer milletvekilimiz, sayın valimiz, çok kıymetli kaymakamımız, emniyet müdürümüz, Akhisar Belediyesi AK Partili meclis üyeleri ziyarete geldiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah nice 49 yıllarda başarılarla yolumuza devam edeceğiz. Şehrimizin, taraftarlarımızın desteği gerekiyor, özellikle bu haftalarda daha çok ihtiyacımız var. Yani gerçekten seyirci değil de taraftar olarak gelip kulübü desteklemelerini arzu ediyoruz. İnşallah biz bu ligin kalıcı takımıyız. Bu şekilde de devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın, bizim de yok inşallah" dedi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Akhisarspor Türkiye'nin gözbebeği, Türkiye'de çok sempatisi olan bir kulüp. Hem Manisamız açısından hem Akhisar'ın tanıtımı açısından çok önemli. Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı alan Türkiye'de bir ilçe takımı yok. Süper Kupa alan 6 takımdan bir tanesi. Bu takımın kıymetini bilmek lazım, değerini bilmek lazım. Bu sene de büyük ihtimalle Türkiye Kupası'nda final oynayacak, inşallah belki de tekrar kupayı alacak. Bunlar küçümsenecek başarılar değil. Şu anki konumu itibari ile de bu takımı inşallah geçen haftaki Göztepe galibiyeti ile beraber herkes sahiplenecek. Başkanımızın dediği gibi taraftar gerçekten kulübe sahip çıkarsa bu takım ligde kalacaktır ve kalmalı da. Ben 4-5 ay önce buraya geldim. Başka yerde de görev yaparken Türkiye'nin her yerini gezdiğim için biliyorum, Akhisar'a karşı inanılmaz bir sevgi var, bunlar çok güzel, futbolun güzelliği de budur" diye konuştu.

LOPES KADRODA YOK

Akhisarspor'da Spor Toto Süper Lig'de pazartesi günü Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'la oynanacak önemli deplasman maçı öncesi cezalı Sissoko, kadro dışı olan Josue'nin yanı sıra hafif sakatlığı bulunan Lopes de kadroya alınmadı. Portekizli futbolcu geçen hafta babasının vefatı nedeniyle ülkesine giderek ligdeki Göztepe ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ümraniyespor maçlarında forma giyememişti.

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)