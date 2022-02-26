Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik saldırıları devam ediyor. Sabah saatlerinde bir Rus seyir füzesi, halkın yaşadığı bir konuta çarptı. Bu konutun bulunduğu bölge Sovyet futbolunun efsane isimlerinden Valeriy Lobanovskyi'nin adıyla anılan bir yer. Kiev'de Lobanovskyi'nin adı verilen önemli bir merkez olarak bulvar ve cadde yer almakta. Bulvara ve caddeye ismini veren Valeriy Lobanovskyi kimdir, nereli? Valeriy Lobanovskyi'nin Sovyet futbolundaki yeri, kariyeri...

Valeriy Lobanovskyi kimdir?

Valeriy Lobanovskyi, 6 Ocak 1939'da Sovyetler Birliği'ne bağlı Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde Kiev'de dünyaya geldi. Futbolculuk döneminde Dinamo Kiev, Chermomorets Odessa ve Shakhtar Donetsk formaları giydi. Dinamo Kiev ile 1961'de Soviet Top League ve 1964'e Soviet Cup zaferleri yaşadı.

1957-68 yılları arasındaki futbolculuk kariyeri sonrası onu büyük bir efsane haline getirecek teknik direktörlük dönemi başladı. 1969'da Dnipro Dnipropetrovsk'un başına geçti. 1973'te ise Dinamo Kiev'in hocası oldu. İlk Dinamo Kiev dönemi 1982'ye kadar süren Lobanovskyi, 1975-76'ta da Sovyetler Birliği'nin başında yer aldı. 1982-83'te de Sovyetler Birliği'ni çalıştıran Ukraynalı teknik direktör, 1984'te Dinamo Kiev'e dönerek 1990 yılına kadar görev yaptı. Bu süreçte 1986-90 yılları arasında Sovyetler Birliği'nin başında yine o vardı.

1990 sonrası Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'i çalıştırdığı millî takım maceraları sonrası 1997'de evi Dinamo Kiev'e döndü ve 2002'ye kadar takımın başında kaldı. 2000-01'de de Ukrayna Millî Takımı'nın teknik direktörlüğünü yaptı.

Sayısız ödüle layık görüldü

Futbolculuk döneminde 3 kez Ukrayna'da Yılın Oyuncusu seçilen Lobanovskyi, teknik direktörlük döneminde birçok ödülün sahibi oldu.

Dnipro ile Soviet First League şampiyonluğu yaşayan Lobanovskyi, Dinamo Kiev ile 8 Soviet Top League, 6 Soviet Cup zaferi yaşadı. Bunların yanı sıra 2 kez UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı ve 1 kez Avrupa Süper Kupa'yı kazanmayı başardı. Bugünün Şampiyonlar Ligi olan Avrupa Kupası'nda takımına 3 kez yarı final oynattı.

Sovyetler Birliği'nin başında 1988'de Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik başarısı yakaladı.

5 kez Ukrayna'da Sezonun Menajeri seçilen Lobhanovskyi, Sepp Herberger/Tommaso Maestrelli Ödülü ile 3 kez Avrupa'da Yılın Teknik Direktörü oldu. 1985-86'da farklı bir ödülle Avrupa'da Yılın Teknik Direktörü oldu.

France Football, World Soccer ve ESPN tarafından gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörler listesinde ilk 10'da gösterildi. France Football tarafından 20. yüzyılın en iyi 8. menajeri olarak belirlendi.

Ballon d'Or sahibi üç Ukraynalı oyuncunun da teknik direktörlüğünü yaptı. Oleg Blokhin, Igor Belanov ve Andriy Shevchenko'nun hocalığını yaptı.



