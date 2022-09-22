Milli aradan sonra Fenerbahçe ile kritik bir sınava çıkacak olan ve ezeli rakibi karşısında galip gelerek camiadaki olumsuz havayı dağıtmak isteyen Beşiktaş ’ta, Teknik Direktör Valerien Ismael öncelikle kaleci konusunda karar verecek.

Son oynanan İstanbulspor maçında bazı taraftarların tepki gösterdiği Ersin’i oynatıp oynatmama konusunda kararsız kalan Fransız teknik adam, ilk olarak bu krizi netleştirecek.

MERT TAM HAZIR DEĞİL

Mert Günok’un henüz tam hazır olmaması nedeniyle böylesine bir maçta tecrübeli eldiveni riske sokmak istemeyen Valerien Ismael, Ersin ve Emre ikilisinden birini oynatmaya sıcak bakıyor.

ERSİN'İ TAMAMEN KAYBETMEK İSTEMİYOR

Skorer'in haberine göre; Ersin’i yedek bırakması halinde tamamen kaybedebileceğini düşünen siyah-beyazlı teknik adam, hem bu oyuncuya güvendiğini göstermek hem de yeniden bir çıkış yakalamak için Ersin’e yüzde olarak daha net bakıyor.

EMRE BİLGİN'İN OYNAMA İHTİMALİ YÜZDE 40

Bu düşüncelere sahip olan Valerien Ismael’in ayrıca yüzde 40 ihtimal de olsa Emre seçeneğini de elinin altında tuttuğu bildirildi.

Vodafone Park’taki derbiden önce Ersin’in son durumuna bakacak olan Fransız teknik adamın, öğrencisinin öncelikle psikolojik olarak hazır olup olmadığını gözlemleyecek. Valerien Ismael’in, Ersin’in moral motivasyon olarak hazır hissetmemesi halinde Emre’yi kalede görevlendirmesi bekleniyor.