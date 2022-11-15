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Valerien Ismael'in yardımcısından şok imza!

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in yardımcılığını yapan Adam Murray, İngiltere'de takım çalıştıracak. İşte Murray'ın imzayı attığım takım ve haberin detayı...

15 Kasım 2022, Salı 15:08 Son Güncelleme:
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Valerien Ismael'in yardımcısından şok imza!

Beşiktaş 'ın eski yardımcısı antrenörü Adam Murray, 6. küme takımını çalıştıracak.

Siyah-beyazlı ekipte Valerien Ismael'in ekibinde yer alan Murray, Fransız teknik direktörün Beşiktaş'tan ayrılmasından sonra teknik direktörlüğe atıldı.

İngiltere 6. küme takımlarından AFC Fylde'ye imza atan Murray, daha önce Barnsley ve West Bromwich Albion'da da Ismael'in yardımcılığını yapmıştı.

Adam Murray, Valerien Ismael'in cezalı olduğu İstanbulspor maçında Beşiktaş'ın başında çıkmıştı. Siyah-Beyazlılar sahadan 2-2 beraberlikle ayrılırken İstanbulspor da iç sahadaki ilk puanını Beşiktaş'tan almıştı.

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