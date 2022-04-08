Valerin Ismael, raporunu yönetime sundu. Beşiktaş teknik direktörü, Domagoj Vida'nın takımda kalmasını istiyor. Hırvat stopere yeni sözleşme teklif edilecek.

Beşiktaş'ta kimler kalacak, kimler gidecek?

Valerien Ismael, Cyle Larin ve Güven Yalçın konusunda çekimser kaldı. Şartların oluşmaması halinde 2 isimle de yollar ayrılacak.

Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal, Beşiktaş’a veda ediyor. Fransız çalıştırıcı 3 oyuncu ile de sözleşme yenilenmesini istemedi.

Atiba Hutchinson ile 1 yıl daha sözleşme uzatmaya olumlu yaklaşan Beşiktaş teknik direktörü, Abdulkerim Bardakçı transferine de onay verdi.

Fransız çalıştırıcı, Konyaspor ’un 27 yaşındaki stoperinin oyun sistemine uyduğunu ve Abdulkerim için şartların zorlanmasını istedi. (NTV Spor)