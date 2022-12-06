İstanbul’daki ilk etap hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş , Antalya’da 16 Aralık’a kadar devam edecek kampta da fiziksel çalışmalara ağırlık verecek. Bu planın perde arkasında, Teknik Direktör Şenol Güneş ve yardımcılarının takımın fizik kondisyon durumunu yeterli bulmaması yatıyor.

FİZİKSEL DURUMU OLUMSUZ ETKİLEDİ

Siyah-beyazlı takım, Valerien Ismael döneminde genelde 50 dakika süren yoğun tempolu antrenmanlar yapıyordu. Çalışmalar yüksek şiddetle yapılsa da 50 dakikalık çalışma süresi uzun vadede takımın fiziksel durumunu olumsuz etkiledi. Beşiktaş buna bağlı olarak maçların genelde ilk yarılarında başarılı olurken, ikinci devrelerde fiziksel sorunlar ve ciddi puan kayıpları yaşadı.

UZUN SÜRE ANALİZ YAPTI

Yardımcılarıyla birlikte uzun süre takımı analiz eden Şenol Güneş bu nedenle göreve geldikten sonra işe fiziksel hazırlıktan başladı ve Antalya kampında da kondisyon çalışmalarına ağırlık verecek. Dünya Kupası’nın ardından Süper Lig ’e iyi bir dönüş yapmayı hedefleyen siyah-beyazlı hoca, Antalya’da fiziksel sorunları ortadan kaldırmaya çalışacak.

Kartal, Belek’te gerçekleşecek 12 günlük kampta çoğunlukla çift antrenman yapacak. Siyah-beyazlı oyuncular maç günleri dışında sürekli kondisyon yükleyecek. Taktiksel çalışmalar ise fiziksel hazırlıkla birlikte yürütülecek. Şenol Güneş ve yardımcıları kamp boyunca analiz yaparak takımdaki eksiklerin üzerine yoğunlaşacak.

GÜNEŞ'E ÇİCEK!

Siyah-beyazlı kafileyi, Antalya Havalimanı’nın çıkışında bir grup taraftar karşıladı. Teknik Direktör Şenol Güneş’e çiçek veren taraftarlar, oyuncularla da fotoğraf çektirdi.

GHEZZAL KADRODA

ABD’de 8 Kasım’da ayak tabanından başarılı bir operasyon geçiren Rachid Ghezzal takımla birlikte Antalya’ya gitti. Rehabilitasyon ve tedavi süreci devam eden Cezayirli yıldız, Antalya’da özel çalışmalar gerçekleştirecek. Ghezzal’ın en geç şubat ayında sahalara dönmesi bekleniyor. Bu arada genç oyuncular Semih Kılıçsoy, Aytuğ Batur Kömeç, Badra Cisse, Serkan Emrecan Terzi ve Necati Bilgiç de Belek’e götürüldü.

ATIBA VE NKOUDOU PERŞEMBE KATILACAK

Beşiktaş’ın Antalya kampı başladı. Siyah-beyazlı takım 12 günlük ikinci etap hazırlık çalışmaları için dün Belek’e giderek kampa girdi. Dünya Kupası’nda milli takımlarının formasını giyen Atiba Hutchinson ve Kevin Nkoudou’nun özel izinlerinin ardından perşembe günü Antalya’da olacakları bildirildi. Kartal, Belek’teki ilk çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı futbolcular, ısınma programından sonra kondisyon çalışmaları üzerinde durdu. Yaklaşık 1,5 saat süren idman taktik programla tamamlandı. (Milliyet)