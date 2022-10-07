Kartal’a Giresunspor maçı öncesi Salih Uçan’dan kötü haber geldi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk iç kısmında ağrı hisseden Salih Uçan’ın yapılan MR görüntülemesinde, uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Tedavisine başlanan Salih, Giresunspor maçında takımdaki yerini alamayacak. Deneyimli oyuncunun sakatlığı Teknik Direktör Valerien Ismael’in tüm hesaplarını bozdu. Fransız hoca kadroda zorunlu değişime gidecek.

GEDSON 11'E DÖNECEK

Milliyet'in haberine göre; Giresunspor deplasmanında Salih’in yerine Gedson Fernandes görev yapacak. Fenerbahçe derbisinde ikinci yarıda oyuna dahil olan Portekizli oyuncu bir hafta sonra ilk 11’e dönecek. Ancak teknik patron Valerien Ismael, 8+3 kuralı nedeniyle ideal 11’deki bir yabancı futbolcuyu kulübeye çekmek zorunda kalacak.









MASUAKU YEDEK KULÜBESİNE

Siyah-beyazlı teknik adamın, Giresun’da Arthur Masuaku’yu yedek soyundurması bekleniyor. Demokratik Kongolu oyuncunun yerine sol bekte Umut Meraş veya Tayfur Bingöl görev yapacak. Ismael’in bugünkü taktik çalışmadan sonra Umut ile Tayfur arasında bir tercih yapacağı aktarıldı.

NKOUDOU MUTLULUĞU

Süper Lig ’in 9. haftasında yarın Giresunspor’a konuk olacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı futbolcular, aktivasyon, koşu ve pas programından sonra taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Arka adalesindeki sakatlık yüzünden Fenerbahçe derbisinde görev yapamayan Kevin Nkoudou idmanda ilk olarak bireysel program uyguladı. Kamerunlu futbolcunun daha sonra takımla çalıştığı aktarıldı. Nkoudou ile ilgili karar bugün verilecek. Siyah-beyazlı takım saat 14.00’te yapacağı idmanın ardından Giresun’a giderek kampa girecek.





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