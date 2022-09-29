Teknik ekibin, dev maçta kimin kalede olacağı konusundaki kararı son idmanda vermesi bekleniyor. Konuyla ilgili olarak önceki gün açıklamada bulunan Valerien Ismael, “Herkesin performansını yükseltmesi lazım. Mert Günok neredeyse 1 senedir oynamıyor ve sakatlığı sonrasında özgüvenini yüzde 100 kazanması lazım. 2 genç kalecimiz var ve oynayıp fırsat buldular. Ersin bu takımda şampiyonluk da yaşadı. Henüz sezonun başındayız. Kalecilerimize güveniyoruz. Performansımızı hep berber yükseltmeyi hedefliyoruz” demişti.



