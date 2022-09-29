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Valerien Ismael'in kalede zor tercihi! Mert mi Ersin mi?

Beşiktaş’ta derbi öncesinde Mert Günok’la Ersin Destanoğlu arasında kıyasıya bir forma rekabeti yaşanıyor.

29 Eylül 2022, Perşembe 07:05 Son Güncelleme:
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Valerien Ismael'in kalede zor tercihi! Mert mi Ersin mi?

Teknik ekibin, dev maçta kimin kalede olacağı konusundaki kararı son idmanda vermesi bekleniyor. Konuyla ilgili olarak önceki gün açıklamada bulunan Valerien Ismael, “Herkesin performansını yükseltmesi lazım. Mert Günok neredeyse 1 senedir oynamıyor ve sakatlığı sonrasında özgüvenini yüzde 100 kazanması lazım. 2 genç kalecimiz var ve oynayıp fırsat buldular. Ersin bu takımda şampiyonluk da yaşadı. Henüz sezonun başındayız. Kalecilerimize güveniyoruz. Performansımızı hep berber yükseltmeyi hedefliyoruz” demişti.


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