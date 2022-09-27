Beşiktaş , Fenerbahçe derbisine kilitlendi... Son iki haftada Başakşehir'e kaybeden ve İstanbulspor ile berabere kalan Siyah-Beyazlılar'da tek hedef 3 puan... Beşiktaş pazar günü taraftarının da desteğiyle kazanıp kaostan çıkmayı hedefliyor. Kara Kartal'da Teknik Direktör Valerien Ismael, derbi planını belirledi. Beşiktaş'ın Fransız teknik direktörü, Fenerbahçe'ye karşı 3. bölgede şok pres uygulayacak. Bu presler sonucunda rakibini hataya zorlayacak olan Siyah-Beyazlılar, skor bulmaya çalışacak.

DELE ALLI'YE YER ARANIYOR

Kartal, sahasında oynayacağı maça diğer lig maçlarında olduğu gibi baskıyla başlamayı planlıyor. Özellikle Jackson Muleka, Wout Weghorst ve Rashid Ghezzal ile rakibine baskı kuracak olan Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe stoperlerini hataya zorlayacak. Tecrübeli teknik adam, orta sahadaki etkili isimleri Josef ve Gedson'un 3. bölgedeki prese katılmasını isteyecek. Ismael, ilk yarıda bulacağı gollerle ezeli rakibinin gardını düşürmeyi hedefliyor... Beşiktaş'ta İngiliz yıldız Dele Alli, sakatlığını atlattı ve oynayabilecek durumda. Teknik Direktör Valerien Ismael, Alli'yi ilk 11'e monte etmek için yer arıyor. (Takvim)



